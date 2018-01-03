المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات للإذاعة :تراجع الكميات المحجوزة من القنب الهندي إلى 48 طنا خلال 2017

كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها محمد عبدو بن حلة هذا الأربعاء عن تراجع الكميات المحجوزة من القنب الهندي إلى 48 طنا خلال 2017 مقارنة بالسنوات السابقة وأوعز ذلك إلى يقظة وتفطن رجال الامن الساهرين على حماية حدودنا من الجريمة المنظمة.

وأوضح بن حلة في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أنه وإلى غاية نوفمبر من العام الفارط وضعت مصالح الأمن يدها على 48 طنا من القنب الهندي مقابل حجزها لـ 109طن في 2016 و126طن في 2015 ويعود تقلص المحجوزات بالاساس إلى احترافية عناصر الامن التي دفعت بالمهربين إلى تغيير مسالكهم للعبور الى البلدان الواقعة شرق الجزائر وأوروبا.

وذكر المتدخل بأن الجزائر ليست بلدا منتجا للمخدرات وإنما هي بلد عبور واستهلاك مشيرا إلى ظهور المخدرات الصلبة في بلادنا على غرار الكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية وبلدان غرب إفريقيا والهيروين القادم من القرن الإفريقي والمؤثرات العقلية التي تدخل الجزائر من بلدان الساحل فيما يبقى مصدر القنب الهندي هو المغرب.

الديوان يحضر لاستراتيجية جديدة تمتد الى غاية 2020

وصرح بن حلة أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها بصدد اعداد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة المخدرات تمتد إلى غاية 2020 ترتكز على الوقاية والتحسيس بمخاطر المخدرات والعلاج وتقليص العرض والطلب عليها وذلك بعد اجراء تحقيق وبائي في الوسط الجامعي الشهر القادم هوالثالث الذي قام به الديوان ،حيث استهدف عام 2016 12 ألف متمدرس في الطورين المتوسط والثانوي والأسر الجزائرية في 2010 حيث بينت النتائج وجود استهلاك لمختلف أنواع المخدرات.

ويلعب الديوان إستنادا لضيف الأولى دور المنسق بين مختلف القطاعات الفاعلة في مكافحة المخدرات من خلال لجنة تقويم ومتابعة مكونة من عدة قطاعات وزارية ومصالح الأمن وممثلين عن المجتمع المدني تجتمع بصفة دورية وتضطلع بإعداد برنامج العمل السنوي.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة