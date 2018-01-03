ردا علــى تــهديــدات تــرامـب ... القـــدس ليســت للـــبــيــع

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن القدس "ليست للبيع"، بعد تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوقف المساعدة المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في تصريح للصحافة الأربعاء ان القدس ومقدساتها ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة.

من جهته أكد مصطفى الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الانسانية أن الفلسطينيين لن يخضعوا للضغوطات والابتزارات الأمريكية والاسرائيلية ،مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يبيع مواقفه السياسية بالأموال ، مضيفا أن الدولارات الأمريكية لا تساوي ذرة رمل واحدة من تراب القدس.

وفي السياق اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية حماس ، تهديدت واشنطن بقطع المساعدات على السلطة الفلسطينية حتى تعود للمفاوضات، ابتزازا سياسيا.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن التهديد الأمريكي يعكس السلوك الهمجي في التعامل مع لاالقضية الفلسطينية، مطالبا بضرورة الوحدة وصمود المواقف في مواجهة هذه الضغوط والسياسات وعدم الاستجابة لها.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب هدد بوقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، بزعم "أن الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام"، بعد ساعات من تهديد مماثل بقطع الدعم عن "أونروا".

وسبق تهديد ترامب بساعات تهديد السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نكي هيلي بأن بلادها ستوقف مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإجبار الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الاسرائيلين.

و الولايات المتحدة هي أكبر مانح للأونروا، وتقول الوكالة ان واشنطن تعهدت بحوالي 370 مليون دولار بداية من عام 2016.

وكانت القيادة الفلسطينية أكدت أن واشنطن لم تعد وسيطا نزيها أو مقبولا للسلام بعد اعتبار ترامب في السادس من ديسمبر الماضي القدس عاصمة "لإسرائيل" وبدء إجراءات نقل السفارة إليها.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/وأج