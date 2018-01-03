رخصة السياقة البيومترية نهاية جانفي الجاري و نظام التنقيط ابتداء من جوان

أوضح مدير المركز الوطني للوقاية و السلامة عبر الطرق أحمد نايت الحسين اليوم الأربعاء أن عملية إصدار رخصة السياقة البيومترية سينطلق فيها نهاية يناير الجاري ما يسمح بدخول نظام رخصة السياقة بالتنقيط في شهر جوان القادم.

وأضاف نايت الحسين خلال نزوله ضيغا على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة انه " كان لدينا عائق بسبب ظرف طارئ ورغم هذا فان توزيع رخص السياقة البيومترية سيكون نهاية جانفي الجاري في حين نظام الرخصة بالتنقيط سيدخل حيز التنفيذ بداية من جويلية المقبل".

وتجدر الإشارة إلى أن إعداد رخصة السياقة البيومترية تم الشروع فيه في شهر أفريل الماضي في حين كان يرتقب تطبيق القانون الجديد المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط مع نهاية 2017.

وأكد المسؤول ذاته أن النموذج الأولي لرخصة السياقة البيومترية هو " جاهز" وأن العملية هي في مرحلة الاختبارات التقنية ، كما اعتبر التأخر الطفيف المسجل في تنفيذه "غير هام" بالنظر الى كبر المشروع والعوائق التقنية الي اعترضته.

وحسب المسؤول ذاته ، فإن أسباب التأخير في استصدار رخصة السياقة البيومترية ترتبط أساسا باستيراد المواد الخام لتصنيعهاي و انجاز خطوط الإنتاج في المطبعة الرسمية وتطوير البرمجيات والشرائح المنصبة على هذه الوسائط الإلكترونية.

واضاف المتحدث يقول انه "كان علينا التأكد من نجاعة اعداد هذه الرخص قبل الشروع في توزيعها".

وفيما يخص الأثر المتوقع على الحياة اليومية لسائقي السيارات بعد ادخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط و خصوصا السحب الفوري لرخص السياقة في بعض حالات المخالفة قال نايت الحسين أنه سيتم اعادة النظر في منظومة العقوبة كليا و مع تنفيذ هذا النوع من الرخص سيتم سحب النقاط من صاحب الرخصة في حالة المخالفات و الجنح المرورية .

المصدر: الإذاعة الجزائرية