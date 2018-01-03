الاحتفال يناير: برنامج احتفالات متنوع عبر كامل التراب الوطني

أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الأربعاء عن إعداد دائرته الوزارية لبرنامج احتفالات متنوع بمناسبة إحياء السنة الأمازيغية يناير التي قرر رئيس الجمهورية ترسيمها يوم عطلة وطنية رسمية مدفوعة الاجر.

وأوضح ميهوبي على أمواج الاذاعة الوطنية الجزائرية انه على اثر قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بترسيم اليوم الأول من السنة الأمازيغية الجديدة (يناير) المصادف ليوم ال12 من يناير من كل سنة, يوم عطلة وطنية مدفوعة الاجر فان دائرته الوزارية "قد أعدت لهذه المناسبة برنامج احتفالات عبر كامل ولايات الوطن".

و اضاف الوزير ان البرنامج يتضمن تنظيم "أسبوع ثقافي في كل ولاية من اجل إحياء و تثمين التقاليد العريقة لكل منطقة التي كان آباؤنا و أجدادنا يمارسونها و كذا لترسيخها".

كما أشار ميهوبي إلى انه طلب"من جميع المديريات الجهوية و المركزية لوزارته بإبراز البعد الأمازيغي لثقافتنا و ذلك خلال كل الاحتفالات و اللقاءات الثقافية مهما كان بعدها المحلي و الوطني و الدولي".

وخلص في الأخير إلى أن عملا تنسيقيا مع وزارة الشؤون الخارجية قد تم إعداده من اجل تنظيم "مجموعة من الحفلات لفائدة جاليتنا المقيمة بالخارج".