الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الارهابي الذي استهدف مسجدا في نيجيريا

أدانت الجزائر "بشدة" اليوم الأربعاء على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الهجوم الارهابي الذي استهدف اليوم مسجدا في بلدة غامبورو (ولاية بورنو) شمال شرق نيجيريا مجددة "تضامنها" مع هذا البلد.

و أوضح عبد العزيز بن علي شريف قائلا "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الجديد الذي استهدف اليوم الأربعاء 03 جانفي 2018 مصلين وهم يؤدون صلاة الصبح بمسجد غامبورو في ولاية بورنو، شمال- شرق نيجيريا. و اذ نترحم على أرواح ضحايا هذا العمل الإجرامي نجدد تضامننا مع نيجيريا حكومة و شعبا كما نقدم تعازينا الخالصة إلى عائلات الضحايا و نعبر عن تعاطفنا مع الجرحى".

و اختتم الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية يقول "قناعتنا راسخة بأن هذه الأعمال الوحشية التي يرتكبها الإرهاب الحقود الأعمى لا يمكنها بأي حال من الأحوال النيل من عزم نيجيريا و إفريقيا و المجموعة الدولية قاطبة على مكافحة هذه الآفة العابرة للقارات إلى غاية اجتثاثها بالكامل".