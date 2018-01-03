بترول : الأوبيب حققت نجاحا في تحسين الأسعار سنة 2017

شهد سوق البترول تحسنا في الأسعار سنة 2017 بفضل الجهود المبذولة من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعا بالرغم من زيادة العرض الأمريكي, حسبما أكدته اليوم الأربعاء إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

و أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه "بالرغم من الانتاج البترولي الأمريكي المرتفع نسبياي إلا أن تخفيض الانتاج الذي بادر به أعضاء الأوبيب و اشتداد الطلب العالمي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط سنة 2017".

كما ساهم تمديد اتفاق الأوبيب إلى غاية 2018 في تضييق العرض على الأسواق و مساعدة ارتفاع أسعار الخام في السنة الماضية.

و اعتبرت الإدارة أن الانتاج المتوسط لـ 14 عضو في منظمة الأوبيب قُدر بـ 5ر32 مليون برميل يوميا سنة 2017ي أي انخفاض بـ 2ر0 مليون برميل يوميا مقارنة بسنة 2016.

و تم تسجيل تحسن الأسعار في سياق ارتفاع الانتاج الأمريكي الذي ارتفع بأزيد من 384.000 برميل يوميا إلى 2ر9 برميل يوميا سنة 2017. و وصلت الأسعار المتوسطة للنفط سنة 2017 إلى 60 دولار للبرميل و هو مستوى عالي تم تسجيله منذ 2013. و استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في 51 دولار سنة 2017 أي ارتفاع ب7 دولارات مقارنة بسنة 2016ي في حين السعر المتوسط للبرانت ارتفع بـ 10 دولارات لينتهي في نهاية السنة بـ 65 دولار.

و أفادت الوكالة الأمريكية للإعلام حول الطاقة أن الفارق بين اسعار البرنت و وست تكساس انترميدييت كان ملحوظا في 2017 مقارنة ب 2016, مشيرة الى أن انخفاض اسعار وست تكساس انترميدييت جعل الخام الأمريكي أكثر تنافسية على الأسواق الدولية مع دعم صادرات الولايات المتحدة الامريكية حيث حققت مستوى قياسي بمليون برميل في اليوم خلال اكتوبر 2017.

و في الوقت ذاته, فإن واردات الولايات المتحدة الأمريكية بلغت معدل 8 مليون برميل خلال سنة 2017 بزيادة تقدر ب 103.000 برميل في اليوم مقارنة بسنة 2016, و حسب ذات المعطيات فلقد كانت كندا و السعودية و كذا فنزويلا الموردين الرئيسيين للولايات المتحدة الامريكية بالبترول الخام.