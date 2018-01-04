العراق:قوات الأمن تلاحق بقايا تنظيم ''داعش'' في ثلاث محافظات

شنت قوات الأمن العراقية عدة عمليات دهم وتفتيش استهدفت ملاحقة خلايا تنظيم ''داعش '' الإرهابي في مدن كركوك والموصل وديالى كما أكد محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري.

وقال نفس المسؤول في تصريح امس الأربعاء إن قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد العشائري انطلقت باتجاه مناطق الزاب والحويجة والرشاد وداقوق قرب كركوك بحثا عن خلايا تابعة لتنظيم داعش.

وأضاف الجبوري أن المنطقة شهدت مؤخرا نشاطا ملحوظا لعناصر التنظيم وأن القوات الأمنية تمتلك معلومات عن أماكن تواجد هذه الخلايا وتعمل على القضاء عليها.

وفي الموصل أعلنت قيادة عمليات نينوى قتل ستة عناصر ينتمون لتنظيم داعش كانوا مختبئين في جزيرة وسط نهر دجلة في منطقة البو سيف جنوب المدينة.

من جهته قال نائب قائد عمليات نينوى اللواء الركن أحمد سليم في تصريح إن القوات الأمنية المشتركة تعمل حاليا على ملاحقة عناصر التنظيم في مناطق عدة وطالب أهالي نينوى بالتعاون للقضاء على التنظيمات المتطرفة.

وفي ديالى نفذت قوة من شرطة عملية بحث في قرى مياح وكريم الهيمص التابعة لمنطقة الندا شرق المحافظة بهدف بسط الأمن والاستقرار في تلك المناطق .