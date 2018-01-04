إقبال كبير على قارورات سيرغاز بعد الزيادة الاخيرة في أسعار الوقود ونحو توفير قارورات لسيارات المازوت

تعرف ورشات تركيب قارورات الغاز للسيارات هذه الأيام إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه التقنية وهذا بفعل الزيادات الأخيرة التي مست مختلف أنواع الوقود.

وبولاية تيبازة تسهر الورشة المعنية على تقديم أحسن الخدمات للزبائن خاصة أصحاب سيارات الأجرة.

وتوضح اوسلام شهرزاد رئيسة محطة نفطال بتيبازة في هذا الصدد"أن قارورات سيرغاز متوفرة، غير انه يجب تقديم طلب خطي من طرف الزبون وسيكون الرد خلال شهر كأقصى تقدير والورشة تقوم بتركيب حوالى خمسة قارورات يوميا وهي متوفرة حسب أنواع السيارات والسعر يتراوح بين 54 ألف دينار إلى 57 ألف دينار".

سائقوا السيارات الأجرة من أهم المقبلين على غاز gpl ويعتبر البعض منهم أن سعر تركيب القارورة يبقى مرتفعا فيما يتخوف الكثيرون من تأثيره السلبي على محرك السيارة.

والخبر الهام هو تكمن السيارات التي تسير بالمازوت مستقبلا من تركيب قارورات الgpl .

ويوضح ازرو عمر رئيس مركز تركيب قارورات السيرغاز بمحطة نفطال تيبازة "أن هناك نظام جديد هو في تطور يمكن السيارات التي تسير بمادة المازوت من تركيب قارورة الغاز والسير بها ويوجد حاليا محطات مزودة بهذه التقنية وسوف تدخل حيز الخدمة في المستقبل القريب".

وهكذا تكون جميع المعوقات قد أزيلت بما فيها موزعات غاز الgpl يبقى فقط تخفيض سعر التركيب وهذا كفيل بزيادة الإقبال عليه.

المصدر: الإذاعة الجزائرية