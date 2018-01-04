عدم تسجيل اي حالة لبكتيريا الخشب بالجزائر

اكدت المنسقة العامة لمشروع منظمة الاغذية والزراعة اليوم الخميس بتلمسان أنه لم يتم إلى حد الأن تسجيل أي حالة لبكتيريا "اكسيليلا فاستيديوزا" أو بكتيريا الخشب بالجزائر.

و صرحت السيدة سميرة لتيفي, المنسقة العامة لمشروع منظمة الاغذية و الزراعة حول التدابير الواجب القيام بها للحد من دخول و انتشار هذه البكتيريا في البلد, على هامش ورشة جهوية لتحسيس و الوقاية من هذه البكتريا بالحديقة الوطنية لولاية تلمسان قائلة "لم يتم إلى تاريخ اليوم تسجيل اي حالة بالجزائر حيث تتم مراقبة جميع النباتات المستوردة من البلدان التي تعرف انتشار هذه البكتيريا".

و عرف هذا اللقاء مشاركة مستوردين لشتلات و نباتات و أصحاب مشاتل و فلاحين من غرب البلاد فضلا عن ممثلين لمعاهد تقنية تابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحريي و كذا لمصالح الجمارك و الدرك الوطني.

من جهتها أوضحت السيدة هناء داود, رئيسة مكتب الحجر الصحي للنباتات بالوزارة أنه تم بهذه المناسبة تقديم شروحات للمشاركين و كذا اخطارهم بالتنظيم المعمول بهي مشيرة الى أن هذا المشروع يحظى بدعم تقني من منظمة الأغذية و الزراعة.

كما أبرزت نفس المسؤولة أنه تم تنظيم مشروع في نفس الاطار لصالح مفتشي الصحة للولايات من اجل مراقبة المخابر.

و يعد لقاء تلمسان السادس من نوعه و سيكون متبوعا بلقاء سابع بولاية قالمة في 7 من شهر يناير الجاري و بلقاء ثامن بولاية بسكرة في ال14 من الشهر نفسه.

و سيتوج هذا المشروع بورشة عمل وطنية نهاية هذا الشهر بالجزائر العاصمة, حسب ما اكدته السيد مومن سعيدة, استاذة باحثة بجامعة البليدة و مستشارة وطنية لهذا المشروع الذي اقترحته منظمة الأغذية و الزراعة. و استفادة الجزائر من هذا المشروع من حيث التكوين و التوثيق و التحسيس و اقتناء تجهيزات متطورة للتشخيص, حسب ما تمت الاشارة اليه.

و فضلا عن الجزائر يخص هذا المشروع المغرب و تونس و لبنان و مصر و ليبيا و فلسطين.

و ظهرت بكتيريا "اكسيليلا فاستيديوزا" أو بكتيريا الخشب سنة 2013 في إيطاليا لتصل سنة 2015 فرنسا ثم اسبانيا مع نهاية سنة 2016, و هي بلدان تستورد الجزائر منها الشتلات, حسبما اوضحه توفيق بلوط من مفتشية حماية النباتات بولاية تلمسان مضيفا أنه لم يتم تسجيل هذه البكتيريا بالبلدان المجاورة للجزائر.