تيزي وزو : الاحتفال بيناير في أجواء من الوئام و التقاسم بمشاركة نحو 20 ولاية

يتم الاحتفال بأول يوم من يناير، رأس السنة الأمازيغية، الذي كرسه رئيس الجمهورية يوم عطلة مدفوعة الأجر و المصادفة ليوم 12 من جانفي من كل سنة بتيزي وزو في أجواء من الوئام و التقاسم بحضور نحو 20 ولاية.

وفي هذا الصدد تم إعداد برنامج حافل بالنشاطات الثقافية و الرياضية سيمتد ما بين 7 و 11 جانفي الجاري، نشرته خلية الاتصال للولاية اليوم الخميس وهو البرنامج الذي أعدته مختلف المديريات المحلية بغية الاحتفال بحلول رأس السنة الأمازيغية في أجواء الفرح كما تقتضيه العادات و التقاليد. وتشارك في هذه الاحتفالات ولايات الجزائر العاصمة و بومرداس وتيبازة والبليدة وتلمسان والشلف وبرج بوعريريج وسطيف و باتنة و خنشلة وسوق أهراس و أم البواقي وتبسة وغرداية و اليزي وتمنراست و أدرار و كذا تندوف.

وستسمح المعارض المنظمة في هذا السياق بإبراز الثراء و التنوع الثقافي والتراثي الوطني من خلال المنتجات الحرفية و المهن التقليدية و فن الطبخ و الزي التقليدي و كذا المنتجات المحلية.

و يتضمن نفس البرنامج تحضير وجبات يناير و طاولات تذوق وكذا وجبة الوعدة التقليدية التي تقام كل 12 جانفي حيث سيتقاسم المواطنون كسكس يتم تحضيره بالدجاج وسبع (07) خضر.

و من أجل جعل هذه المناسبة التي تندرج في إطار الهوية التي يحتفل بها عبر كامل التراب الوطني - باستعمال مختلف العادات قاسمها المشترك تحضير مأدبة كبيرة و توزيع الحلوى على الأطفال- فضاء للفرح سمحت مديرية الثقافة لطلبة المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة بإنجاز لوحات و الجداريات عبر أنحاء مدينة تيزي وزو.

كما لن تقتصر النشاطات الاحتفالية بيناير على عاصمة الولاية فقط بل ستجري أيضا في كافة الفضاءات الثقافية و دور الشباب و مؤسسات أخرى معنية بالثقافة و الشبيبة و الرياضات بنواحي مختلفة.

كما سيتم تنظيم ندوة وطنية حول " يناير رمز و تاريخ يمتد لآلاف السنين" يومي 7 و 8 جانفي بدار الثقافة مولود معمري بمشاركة جامعيين و باحثين.

و يرتقب في إطار هذه الاحتفالات عرض مسرحيات و أفلام و سهرات فنية و عروضا للأزياء و مسابقات فنية و ثقافية و دورات رياضية و كذا معارض.