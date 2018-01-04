تيزي وزو : الاحتفال بيناير في أجواء من الوئام و التقاسم بمشاركة نحو 20 ولاية

04/01/2018 - 22:50

يتم  الاحتفال بأول يوم من يناير، رأس السنة الأمازيغية، الذي كرسه رئيس الجمهورية يوم عطلة مدفوعة الأجر و المصادفة ليوم  12 من جانفي من كل سنة بتيزي وزو  في أجواء من الوئام و التقاسم  بحضور نحو 20 ولاية.

وفي هذا الصدد تم إعداد برنامج حافل بالنشاطات الثقافية و الرياضية سيمتد ما بين 7 و 11 جانفي الجاري، نشرته خلية الاتصال للولاية اليوم الخميس وهو البرنامج الذي أعدته مختلف المديريات المحلية بغية الاحتفال بحلول رأس السنة الأمازيغية في أجواء الفرح كما تقتضيه العادات و التقاليد. وتشارك في هذه الاحتفالات ولايات الجزائر العاصمة و بومرداس وتيبازة  والبليدة وتلمسان  والشلف وبرج  بوعريريج وسطيف و باتنة و خنشلة وسوق أهراس و أم البواقي  وتبسة وغرداية و اليزي وتمنراست و أدرار و كذا تندوف.  

وستسمح المعارض المنظمة في هذا السياق بإبراز الثراء و التنوع  الثقافي  والتراثي الوطني  من خلال  المنتجات الحرفية و المهن  التقليدية و فن الطبخ و الزي التقليدي و كذا المنتجات المحلية.

و يتضمن نفس البرنامج تحضير وجبات يناير و طاولات تذوق وكذا وجبة الوعدة  التقليدية التي تقام كل 12 جانفي حيث سيتقاسم المواطنون كسكس يتم تحضيره  بالدجاج وسبع (07) خضر.

و من أجل جعل هذه المناسبة التي تندرج في إطار الهوية التي يحتفل بها عبر كامل التراب الوطني - باستعمال مختلف العادات قاسمها المشترك تحضير مأدبة  كبيرة و توزيع الحلوى على الأطفال- فضاء للفرح سمحت مديرية الثقافة لطلبة المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة بإنجاز لوحات و الجداريات عبر أنحاء  مدينة  تيزي وزو. 

كما لن تقتصر النشاطات الاحتفالية بيناير على عاصمة الولاية  فقط  بل ستجري أيضا في  كافة  الفضاءات  الثقافية و دور الشباب و مؤسسات  أخرى معنية بالثقافة و الشبيبة  و الرياضات بنواحي  مختلفة.

كما سيتم تنظيم ندوة وطنية حول " يناير رمز و تاريخ يمتد لآلاف السنين" يومي  7 و 8 جانفي  بدار الثقافة  مولود معمري بمشاركة  جامعيين  و باحثين.

و يرتقب في إطار هذه الاحتفالات عرض مسرحيات و أفلام و سهرات فنية و عروضا للأزياء و مسابقات فنية و ثقافية و دورات رياضية و كذا معارض.

 

أوسمة:

ثقافة وفنون, تراث, مهرجانات

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