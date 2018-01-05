ارتفاع التزام أوبك بتخفيضات النفط في ديسمبر

ارتفع مستوى التزام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) باتفاق خفض إمدادات النفط في ديسمبر بفعل المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا وتخفيضات إضافية من دول خليجية مصدرة للخامي حيث يظهر هذا التزاما قويا بالاتفاق على الرغم من ارتفاع الأسعار.

و حسب مسح أجرته وكالة رويترز, ظهر أن نسبة الالتزام بالتخفيضات ارتفعت إلى 128 بالمئة من 125 بالمئة في نوفمبر.

وضخت دولة الإمارات العربية المتحدة نفطا يقل عن المستوى المحدد لها في أوبك وذلك للمرة الأولي منذ دخل الاتفاق حيز النفاذ في يناير 2017 لتنضم إلى السعودية والكويت.

وتخفض منظمة أوبك الإنتاج بنحو 1,2 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة, حيث يستمر الاتفاق حتى نهاية 2018.

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ مايو 2015 هذا الأسبوع بدعم من هبوط في المخزونات وقوة الطلب وارتفاع مستوى التزام أوبك.

ويستفيد الكثير من المنتجيني الذين ما زالوا يعانون جراء انهيار الأسعار في 2014ي من ارتفاع الأسعار والإيرادات الإضافية.