البطولة الإفريقية لكرة اليد 2018 /تحضيرات/ دورة قطر الدولية: انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره القطري

تلقى المنتخب الوطني الجزائري هزيمة ثقيلة أمام نظيره القطري بنتيجة (21-40) الشوط الأول (10-20) في مباراة جرت هذا الجمعة بالدوحة لحساب الجولة الثانية من دورة قطر الدولية الودية.

وكانت الدورة قد انطلقت يوم أمس الخميس بفوز المنتخب القطري منظم الدورة على نظيره الكوبي بنتيجة (48-16)، الشوط الأول (23-7).

وتشارك في هذه الدورة خمسة منتخبات وهي قطر، الجزائر، كوبا وعُمان و إيران.

وسيخوض السباعي الجزائري لقاءه الثاني يوم السبت (6 يناير) ضد كوبا, ثم عُمان (9 يناير) وأخيرا إيران (10 يناير).

وتأتي الدورة الودية، تحضيرا لبطولة أمم إفريقيا 2018 المبرمجة من 17 إلى 27 يناير بالغابون.

في موعد الغابون، سيخوض المنتخب الوطني مقابلات الدور الأول من البطولة الإفريقية ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات تونس، الكاميرون، الكونغو ومنتخب البلد المنظم الغابون فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات مصر (حامل اللقب)، المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا ونيجيريا.

وستمثل المنتخبات الثلاثة الأولى في هذه المنافسة القارية القارة الإفريقية في بطولة العالم المقبلة المقررة بألمانيا والدانمارك سنة 2019، وهو الهدف الذي حددته الاتحادية الجزائرية لكرة اليد للطاقم الفني الوطني.

برنامج دورة الدوحة بالتوقيت الجزائري:

الخميس 4 يناير: قطر - كوبا 48 - 16

الجمعة 5 يناير: قطر - الجزائر 40-21

السبت 6 يناير: كوبا - الجزائر (سا 00ر16)

الأحد 7 يناير: إيران - عُمان (سا 00ر16)

الثلاثاء 9 يناير: قطر - إيران (سا 00ر16)

" " : الجزائر - عُمان (سا 30ر17)

الأربعاء 10 يناير: قطر - عُمان (00ر16)

" " ": إيران - الجزائر (سا 30ر17).

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج