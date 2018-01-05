الرابطة المحترفة الأولى -الجولة الـ 16: فــوز شبيبة الساورة على شبيبة القبائل (2-0)

فاز فريق شبيبة الساورة على شبيبة القبائل بنتيجة (2-0، الشوط الأول (0-0) لحساب الدفعة الأولى لمباريات الجولة ال16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هذا الجمعة.

وسجل هدفي شبيبة الساورة هداف الفريق مصطفى جاليط (د 63 و 87) الذي يلتحق بهداف البطولة محمد أمين عبيد بمجموع 11 هدفا.

ولعبت شبيبة القبائل بـ 10 لاعبين بعد طرد اللاعب زيري حمار في الدقيقة 58، والمستقدم على سبيل الإعارة من اتحاد الجزائر.وبهذا الفوز تدعم شبيبة الساورة مركزها الثاني برصيد 30 نقطة، بينما تبقى شبيبة القبائل في المركز الثاني عشر بمجموع 17 نقطة.

وفي وقت سابق من اليوم، جرت مباراتا، دفاع تاجنانت/أولمبي المدية و اتحاد الحراش/وفاق سطيف إنتهتا على نتيجة التعادل السلبي (0-0)، هذا وستجري يوم غد السبت الدفعة الثانية لهذه الجولة التي تضم خمس مباريات.

الجمعة 5 جانفي :

دفاع تاجنانت - أولمبي المدية 0-0

اتحاد الحراش - وفاق سطيف 0-0

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل 2-0

السبت 6 جانفي:

البليدة (براكني): اتحاد البليدة - مولودية وهران (سا 00ر15)

الجزائر (5 جويلية): مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة (سا 00ر16)

سيدي بلعباس: اتحاد بلعباس - شباب بلوزداد (سا 00ر16)

الجزائر (20 أوت): نصر حسين داي - شباب قسنطينة (سا 00ر16)

الجزائر (عمر حمادي): نادي بارادو - اتحاد الجزائر (سا 00ر17)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 31 15

2. شبيبة الساورة 30 16

3. اتحاد الجزائر 26 15

4. وفاق سطيف 25 16

5. مولودية الجزائر 23 15

6. مولودية وهران 22 15

7 . نصر حسين داي 21 15

--. نادي بارادو 21 15

9. اتحاد بلعباس 20 15

10. شباب بلوزداد 18 15

--. دفاع تاجنانت 18 16

12.شبيبة القبائل 17 16

--. أولمبي المدية 17 16

14. اتحاد بسكرة 13 15

--. اتحاد الحراش 13 16

16. اتحاد البليدة 8 15.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج