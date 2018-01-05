الجولة الـ 16: المتصدر عين مليلة يتعثر ويبقى في الريادة ورائد القبة يتنفس الصعداء في مؤخرة الترتيب

حافظت جمعية عين مليلة على كرسي الريادة بالرغم من تعثرها فوق ميدانها أمام وداد تلمسان (1-1)، كما عاد شبيبة سكيكدة إلى الصف الثاني -رفقة مولودية بجاية- بتفوقها على أمل بوسعادة (1-0)، مستفيدا من انهزام البجاوية أصحاب الوصافة أمام جمعية وهران (0-1)، في حين أحسن رائد القبة التصرف بانتصاره على أحد منافسيه المباشرين في مؤخرة الترتيب شباب عين الفكرون (1-0)، بمناسبة انطلاق مرحلة الإياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي لعبت جولتها الـ 16 هذا الجمعة.

تعثر رائد الترتيب جمعية عين مليلة فوق ميدانه لكن بدون جمهور أمام وداد تلمسان بنتيجة (1-1)،حيث تقدم أصحاب الأرض منذ الدقيقة (38) بفضل هدف سليماني، وفي وقت كان الجميع ينتظر فوز عين مليلة، عدل التلمسانيون النتيجة عند الدقيقة (86) عن طريق ضربة جزاء سجلها بلحاج. وبالرغم من هذا التعثر تبقى جمعية عين مليلة في طليعة الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما عاد وداد تلمسان بنقطة غالية تضعه في المركز العاشر بمجموع 17 نقطة.

وفي عاصمة الغرب، عرفت الجمعية الوهرانية كيف تؤكل الكتف بانتصارها على ضيفتها مولودية بجاية بأقل نتيجة (1-0)، وساد التعادل السلبي خلال هذه المواجهة إلى غاية الدقيقة (88)، عندما وقع أصحاب الأرض هدف الفوز عبر ضربة جزاء جسدها بوطيش، واضعا الجمعية بذلك في المرتبة الثامنة برصيد 25 علامة، بينما حافظت المولودية البجاوية على مركز الوصافة (29 نقطة) لكن هذه المرة رفقة شبيبة سكيكدة التي التحقت بها.

وانتصرت شبيبة سكيكدة بملعبها 20 أوت 1955 على أمل بوسعادة بنتيجة (1-0)، فبعد ضغط كبير توصل أشبال المدرب يوسف بوزيدي إلى شباك الخصم في الدقيقة (58) عبر برملة، الذي يضيف بذلك هدفه الرابع هذا الموسم. واغتنم السكيكدية خسارة "الموب" ليعودوا برفقتها إلى الصف الثاني بمجموع 29 نقطة، مؤكدين مواصلتهم لسباق الصعود، في حين يبقى البوسعادية في المركز العاشر برصيد 17 نقطة بمعية القبة، العلمة و سعيدة.

وحقق أولمبي الشلف فوق ميدان ملعب الشهيد محمد بومزراق عملية جيدة إثر تغلبه على غالي معسكر بثنائية نظيفة (2-0)، من توقيع كمال سلطاني (د 12) و بلحوى (د 47) ، ليصعد"الشلفاوة" إلى الصف الرابع بمجموع 28 نقطة رفقة البرايجية، كاشفين عن نواياهم في لعب ورقة الصعود، بينما يبقى الغالي في المرتبة التاسعة (18 نقطة ).

وعاد أهلي برج بوعريريج بثلاث نقاط ثمينة من دوريته نحو الشرق، عندما عرف كيفية التغلب على متذيل الترتيب شباب باتنة بعقر داره (0-1)، وجسد أشبال المدرب بوغرارة سيطرتهم على أصحاب الأرض عبر هدف نياطي في الدقيقة (60)، ليتموقع البرايجية في الصف الرابع (28 نقطة)، في حين يتخبط شباب باتنة دوما في المركز الأخير بمجموع 11 نقطة.

و تمكن فريق شبيبة بجاية من الإطاحة بضيفه سريع غليزان (1-0) في لقاء بست نقاط، حيث اكتسب البجاوية الفوز بفضل إصابة وناس عند الدقيقة (54). و على ضوء هذه النتيجة صعد أشبال المدرب منير زغدود، إلى الصف السادس (27 نقطة)، فوق سريع غليزان الذي أصبح سابعا بمجموع 26 نقطة، والمهدد بالانهيار بهجرة عشرة من لاعبيه، في حال أنصفتهم لجنة تسوية النزاعات التي أودعوا لديها ملفاتهم بسبب عدم تلقيهم مستحقاتهم.

وتنفس اليوم رائد القبة الذي يواصل استقبال ضيوفه بملعب 20 أوت بالعناصر، في ظل عدم جاهزية عرينه بن حداد بالقبة، بتحقيقه الأهم بالفوز على شباب عين الفكرون بأقل نتيجة (1-0)، إثر هدف زهير بن عياش في الشوط الأول (د 33)، ليتصالح "القباوية"مع أنصارهم عقب إقصائهم القاسي من الدور الـ 32 لكأس الجمهورية على يد مولودية سعيدة (0-4)، وبالتالي يرتقي أشبال المدرب نبيل مجاهد إلى الصف العاشر (17 نقطة)، بمعية كل من بوسعادة، تلمسان وسعيدة، تاركين خلفهم"السلاحف" في الصف الـ 15 (13 نقطة).

وانتهت مواجهة مولودية سعيدة و مولودية العلمة بملعب 13 أبريل 1958، كما بدأت بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، ليحتل على إثرها"السعيدية"المركز العاشر بـ 17نقطة، أمام"العلمية" المتواجدين في المركز الـ 14 بمجموع 14 نقطة.

النتائج الكاملة والترتيب :

جمعية عين مليلة - وداد تلمسان 1 - 1

شباب باتنة - أهلي برج بوعريريج 0 - 1

شببية سكيكدة - أمل بوسعادة 1 - 0

مولودية سعيدة - مولودية العلمة 0 - 0

جمعية وهران - مولودية بجاية 1 - 0

رائد القبة - شباب عين فكرون 1 - 0

شبيبة بجاية - سريع غليزان 1 - 0

أولمبي الشلف - غالي معسكر 2 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 32 16

2. مولودية بجاية 29 16

--. شبيبة سكيكدة 29 16

4. أهلي برج بوعريريج 28 16

--. أولمبي الشلف 28 16

6. شبيبة بجاية 27 16

7. سريع غليزان 26 16

8. جمعية وهران 25 16

9. غالي معسكر 18 16

10. أمل بوسعادة 17 16

-- وداد تلمسان 17 16

--. مولودية سعيدة 17 16

--. رائد القبة 17 16

14. مولودية العلمة 14 16

15. شباب عين الفكرون 13 16

16. شباب باتنة 11 16.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج