النوم أقل من 8 ساعات في الليل يؤدي إلى مزيد من القلق والإحباط

أشارت دراسة جديدة إلى زيادة احتمال إصابة الأشخاص الذين ينامون أقل من ثماني ساعات في الليل بالإحباط والقلق.

وقارنت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "بينغامتون" بولاية نيويورك ونشرت في صحيفة (ساينس دايركت) مؤخرا, وقت ومدة فترة النوم بين أشخاص لديهم معدلات متوسطة وعالية من الافكار السلبية المتكررة بينها القلق والاجترار.

وتوصل الباحثون الى ان الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في النوم, يواجهون صعوبة في الابتعاد عن المعلومات السلبية, ما يشير إلى ان النوم غير الكافي يؤدي إلى دخول أفكار سلبية في حياة الأشخاص.

وقال جاكوب نوتا احد الباحثين الذين قاموا بهذه الدراسة , إن الأفكار السلبية من الممكن ان تعرض الأشخاص بكل سهولة لأنواع مختلفة من الاضطرابات النفسية, من بينها الاحباط والقلق.

ويعمل الباحثون من اجل اكتشاف الصلة بين اضطراب النوم والطريقة التي تؤثر بها على هذه العمليات الأساسية التي تساعد على التغلب على الأفكار السلبية.

ويأمل الباحثون أن تستطيع دراستهم ايجاد حل يساعد على علاج القلق والاحباط عن طريق تحويل دورات نوم المرضى إلى نمط صحي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية