البطولة الإفريقية لكرة اليد 2018 /تحضيرات/ دورة قطر الدولية : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره الكوبي 32-20

تفوق المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد على نظيره الكوبي بنتيجة (32-20)، الشوط الأول (13-10)، في مقابلة لعبت هذا السبت بالدوحة، لحساب الجولة الثالثة من دورة قطر الدولية الودية.

وحقق أشبال الناخب الوطني سفيان حيواني أول فوز لهم في هذه المنافسة الودية، بعد هزيمتهم الثقيلة خلال خرجتهم الأولى أمام منتخب قطر بواقع (21-40)، الشوط الأول (10-20) يوم أمس الجمعة برسم الجولة الثانية من دورة قطر الدولية الودية.

وانطلقت الدورة بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس الفارط، بفوز المنتخب القطري منظم الدورة على نظيره الكوبي بنتيجة (48-16)،الشوط الأول (23-7)،

وتشارك في هذه الدورة خمسة منتخبات وهي قطر، الجزائر، كوبا وعُمان و إيران.

وسيخوض السباعي الجزائري لقاءه الثالث يوم الثلاثاء (9 يناير) ضد منتخب عُمان (30 سا 17)، قبل أن يختتم المنافسة ضد إيران يوم الأربعاء (10 يناير) على الساعة الخامسة والنصف.

وتدخل هذه الدورة الدولية الودية، ضمن تحضيرات زملاء مسعود بركوس، لبطولة أمم إفريقيا 2018 المقررة من 17 إلى 27 يناير بالغابون.

وفي موعد الغابون، سيخوض المنتخب الوطني مقابلات الدور الأول من البطولة الإفريقية ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات تونس، الكاميرون، الكونغو ومنتخب البلد المنظم الغابون، فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات مصر(حامل اللقب)، المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا ونيجيريا.

وستمثل المنتخبات الثلاثة الأولى في هذه المنافسة القارية القارة الإفريقية في بطولة العالم المقبلة المقررة بألمانيا و الدانمارك سنة 2019، وهو الهدف الذي حددته الاتحادية الجزائرية لكرة اليد للطاقم الفني الوطني.

برنامج دورة الدوحة بالتوقيت الجزائري:

الخميس 4 يناير: قطر - كوبا 48-16

الجمعة 5 يناير: قطر - الجزائر 40-21

السبت 6 يناير: كوبا - الجزائر 32-20

الأحد 7 يناير: إيران - عُمان (سا 00ر16)

الثلاثاء 9 يناير: قطر - إيران (سا 00ر16)

" " : الجزائر - عُمان (سا 30ر17)

الأربعاء 10 يناير: قطر - عُمان (سا 00ر16)

" " ": إيران - الجزائر (سا 30ر17).

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج