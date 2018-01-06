المحترف الأول/ الجولة الـ 16 : الرائد يتعثر واتحاد البليدة يواصل الغرق و"العميد" إلى الصف الرابع

تعثر فريق شباب قسنطينة،متصدر ترتيب بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، خارج قواعده أمام نصر حسين داي(1-1) ضمن الجولة 16 من البطولة والتي شهدت مواصلة اتحاد البليدة"غرقه"في ذيل الترتيب، بالمقابل ارتقى فريق مولودية الجزائر إلي الصف الرابع مستغلا تعادل وفاق سطيف وأضحى على بعد نقطة من اتحاد الجزائر صاحب المركز الثالث والمتعادل أمام بارادو سلبا.

تقدم شباب قسنطينة بواسطة هدف اللاعب سيسي منذ الدقيقة الثالثة من المباراة، وتمكنت"النصرية"من العودة في المرحلة الثانية بفضل يوسفي الذي تألق في أول ظهور له مع النادي العاصمي وسجل هدف التعادل براسية في الدقيقة 64.

ورغم هذا التعادل، يبقى"السنافر"في ريادة الترتيب برصيد 32 نقطة، في حين تتراجع النصرية إلى المرتبة الثامنة برصيد 22 نقطة.

من جهته لم يستغل اتحاد الجزائر فرصة اللعب على ميدانه، عمر حمادي ببولوغين،عندما"حل ضيفا"على نادي بارادو في الداربي العاصمي، وأنتهى اللقاء بالتعادل السلبي (0-0) نتيجة لا تخدمه كثيرا وبقي متأخرا عن الرائد بخمس نقاط، بالمقابل يبقى"الباك"في المرتبة الثامنة برصيد 22 نقطة.

بالمقابل، حققت مولودية الجزائر فوزا هاما على الضيف اتحاد بسكرة بهدفين نظيفين، وهي النتيجة التي تسمح لـ"العميد"بالانقضاض على المرتبة الرابعة ب26 ن، مستغلة تعادل وفاق سطيف خارج قواعده، في حين يبقى"البساكرة" في المرتبة 14 بمجموع 13 نقطة.

نفس العملية أنجزها اتحاد بلعباس عندما أطاح بشباب بلوزداد (1-0)،حيث ارتقى أبناء وادي المكرة إلى الصف السابع ب23 نقطة، في الوقت الذي لا يزال يبحث فيه أبناء"العقيبة"عن أول فوز لهم منذ الجولة الثالثة، متراجعين إلى المرتبة العاشرة.

من جهة أخرى، يبدو أن اتحاد البليدة بات"يشق طريقه"نحو الرابطة الثانية بعدما سقط على أرضه وأمام جماهيره على يد مولودية وهران بهدف "قاتل"، سجل في آخر لحظة من اللقاء.

وعلى اثر هذه الهزيمة يقبع أبناء مدينة"الورود"في مؤخرة الترتيب بثماني نقاط فقط وبفارق خمس خطوات عن صاحب الصف ما قبل الأخير مما يصعب أكثر فأكثر من مهمتهم في تحقيق البقاء، وهي النتيجة التي دفعت بالمدرب "البليدي"مصطفى سبع إلى الإعلان عن استقالته،بينما تتقدم مولودية وهران إلى الصف الخامس ب25 نقطة مناصفة مع وفاق سطيف.

هذا الأخير، وفي لقاءات أمس الجمعة، عاد من العاصمة وتحديدا أمام اتحاد الحراش بتعادل (0-0)،غير ان النتيجة لا تخدم أي طرف،لاسيما النادي "الحراشي"الذي يحتل المرتبة 15 وما قبل الأخيرة بـ 13 نقطة،والذي يبقى بعيدا عن أول الناجين من السقوط بأربع نقاط كاملة.

وحققت شبيبة الساورة فوزا ثمينا عندما استضافت شبيبة القبائل ب(2-0)، ليحافظ أبناء الجنوب على مركز الوصافة بـ 30 نقطة على بعد نقطتين من الرائد في حين، يبقى"الكناري"في الصف 12 بـ17 نقطة وهو ما دفع بالمدرب ايت جودي إلي إعلان استقالته.

من جهته عاد أولمبي المدية بتعادل ثمين من تاجنانت أمام الدفاع المحلي ب(0-0)، ليحتل نادي"التيطري"المرتبة الـ 12 بـ17 نقطة، أما الدفاع فقد ضيع نقطتين ثمينتين ويتقاسم المركز العاشر مع شباب بلوزداد ب18 نقطة.

النتائج الكاملة والترتيب:

الجمعة :

دفاع تاجنانت - أولمبي المدية 0-0

اتحاد الحراش - وفاق سطيف 0-0

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل 2-0

السبت :

اتحاد البليدة - مولودية وهران 0 - 1

مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة 2 - 0

اتحاد بلعباس - شباب بلوزداد 1 - 0

نصر حسين داي - شباب قسنطينة 1 - 1

نادي بارادو - اتحاد الجزائر 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 32 16

2. شبيبة الساورة 30 16

3. اتحاد الجزائر 27 16

4. مولودية الجزائر 26 16

5. وفاق سطيف 25 16

--. مولودية وهران 25 16

7. اتحاد بلعباس 23 16

8 . نصر حسين داي 22 16

--. نادي بارادو 22 16

10. شباب بلوزداد 18 16

--. دفاع تاجنانت 18 16

12. شبيبة القبائل 17 16

--. أولمبي المدية 17 16

14. اتحاد بسكرة 13 16

--. اتحاد الحراش 13 16

16. اتحاد البليدة 8 16.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ واج