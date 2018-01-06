انــطــلاق الاحتــفالات الــرسمية بالــعــام الأمــازيــغي الجـديـد بــغــردايــة

أطلقت عديد الأنشطة الفنية والثقافية للاحتفال رسميا بيناير (السنة الأمازيغية الجديدة) اليوم السبت بعاصمة ميزاب (غرداية) من طرف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية ي بحضور السلطات المحلية لغرداية والمنيعة.

وبالمناسبة أكد سي الهاشمي عصاد خلال مراسم إعطاء إشارة انطلاق هذه الاحتفالات الاستثنائية لإحياء عيد يناير 2968 "أن الاحتفال الرسمي بيناير يرمز إلى مدى تعلق وتشبث الشعب الجزائري بهويته وأصوله".

وأوضح " أن الجزائر القوية بوحدتها وتنوعها تحتفل هذه السنة بـ"أمنزو نيناير" عيدا وطنيا كرسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، معتمدة على جذورها وأسسها بهدف المحافظة وتعزيز وتدعيم التماسك الوطني".

ويشكل هذا العيد الوطني واحدا من ثوابت الهوية الوطنية وتراثا يستمد عمقه من حضارتنا العريقة والتي يتعين أن تكون موضع اعتزاز كل جزائري"ي كما أضاف السيد عصاد .

وذكر في ذات السياق أن "التجنيد الاستثنائي للاحتفال بيناير هذه السنة يدل على صحوة الهوية في بلدنا، حيث يريد فيه الجزائريون التصالح مع التاريخ وأصولهم".

وأشار الى " أن المحافظة السامية للأمازيغية قادرة عكى المساهمة بكفاءة ومعاكجة الإشكاليات الجديدة التنظيمية والعلمية والتقنية التي يتطلبها المحتوى الدستوري الجديد واتخاذ مع كافة الأطراف المعنية الإجراءات والتدابير الأكثر ملائمة لرفع التحدي ".

وفي مداخلاتهم خلال هذه المراسم أشاد المنتخبون المحليون بغرداية بالقرار التاريخي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بخصوص تكريس يناير عيدا وطنيا الذي يظل --كما أضافوا-- " تراثا مشتركا لكل الجزائريين ".

وأعدت المحافظة السامية للأمازيغية بالتعاون مع ولاية غرداية برنامجا احتفاليا ثريا لجعل من رأس السنة الأمازيغية الجديدة رمزا للمصالحة و الالتقاء بين الجزائريين .

وأدرجت ضمن هذا البرنامج معارض في فنون الطبخ التقليدي من مختلف مناطق الوطن و أخرى لشتى منتجات الصناعة التقليدية .

كما برمجت ندوات مستديرة حول البعد الوطني ليناير و أنشطة فنية من شتى جهات الوطن والتي ستنظم طيلة الفترة الممتدة من 6 إلى 15 يناير الجاري .

وجرى حفل إطلاق هذه الأنشطة الاحتفالية الرسمية بيناير في أجواء بهيجة صنعتها مشاهد فرق البارود والفولكلور الشعبي بغرداية وسط طلقات البارود.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية