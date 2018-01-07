الصحراء الغربية:غوتيريس يعبر عن انشغاله إزاء تجدد التوترات بالكركرات

أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس عن انشغاله إزاء التوترات الأخيرة بالمنطقة العازلة الكركرات داعيا المغرب و جبهة البوليزاريو إلى التحلي بضبط النفس.

في هذا الصدد صرح الناطق باسمه, فرهان حق هذا السبت أن "الأمين العام جد منشغل بشأن تجدد التوترات بالمنطقة العازلة الكركرات الواقعة جنوب الصحراء الغربية بين الجدار الرملي المغربي و الحدود الموريتانية".

كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن انسحاب جبهة البوليزاريو و المغرب من هذه المنطقة سنة 2017 كان "أمرا حاسما من أجل استحداث فضاء مناسب لاستئناف الحوار تحت إشراف مبعوثه الخاص, هورست كوهلير".

ودعا غوتيريس الطرفين إلى التحلي "بضبط النفس و تفادي تصاعد التوترات" و كل عمل من شأنه تغيير الوضع بالمنطقة العازلة.