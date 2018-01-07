رئيسة مؤسسة "آفاق" للإذاعة: نقل جثمان واحد من جاليتنا بكندا يكلف 9 آلاف دولار ..وعلى الحكومة الجزائرية مساعدتنا

أبرزت رئيسة المؤسسة الكندية الجزائرية "آفاق" الدكتورة حورية قاصب هذا الأحد ارتفاع تكاليف نقل جثامين المتوفين من الجالية الجزائرية بكندا، حيث تقدر تكلفة نقل الجثمان الواحد بين 7 آلاف إلى 9 آلاف دولار مناشدة الحكومة الجزائرية بضرورة مساعدتهم في هذا الجانب.

وقالت الدكتورة حورية قاصب لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أنه يتعين "على الحكومة الجزائرية أن تساعدنا في ترحيل الجثامين نظرا لارتفاع تكاليفها و في حال رغب اقارب المتوفي في دفنه بالجزائر سيضطرون أيضا لدفع تكلفة تذاكر الطائرة" .

وعن اسعار رحلات الخطوط الجوية بين الجزائر وكندا وبعد أن أشارت إلى أن أول رحلة كانت بين البلدين في الـ15 جوان 2007 ذكرت أنها متباينة نوعا ما حيث ترتفع في فصل الصيف بصفة خاصة، مبرزة أن عدد الرحلات تصل إلى 5 رحلات في الاسبوع وتتعدى إلى 7 رحلات في موسم الاصطياف .

الجالية الجزائرية بكندا بلغت 120 ألف

كما كشفت ضيفة الأولى أن الجالية الجزائرية بكندا بلغت 120 ألف جزائري وجزائرية ينشطون في مختلف المجالات منهم باحثون واطارات يتقلدون مناصب عليا .

هذا وأشارت الدكتورة حورية قاصب إلى أن جمعيتها تعمل على مساعدة كل الجاليات العربية وخاصة منها الجالية الجزائرية المقيمة بكندا من خلال التكفل بانشغالات العائلات الجزائرية وحماية الطفل والمرأة ، إلى جانب حرصها على الاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية واحيائها.

وأبرزت المتحدثة ذاتها أنه تم فتح مدارس جزائرية تلقن برامج عربية للأطفال بمساعدة الحكومة الكندية مؤكدة حرص جمعيتها على الحفاظ على الارتباط باللغة العربية الموجودة بجامعة كيبك حيث أصبحت من اللغات المعترف بها والمطلوبة في العالم.

وفي الأخير أعربت رئيسة المؤسسة الكندية الجزائرية "آفاق" عن أملها في فتح فروع للتأمينات والبنوك بكندا لضمان سيولة مالية للجالية الجزائرية.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف