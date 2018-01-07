أعلن روبرت ليتفوت القائم بأعمال مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا), وفاة رائد الفضاء الأمريكي جون يونغ عن عمر ناهز الـ87 عاما في منزله بهيوستن الأمريكية, بسبب مضاعفات ناتجة عن إصابته بالالتهاب الرئوي.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني هذا الأحد - أن يونغ - الذي وافته المنية يوم الجمعة - تولى قيادة أول رحلة مكوك للفضاء وهو أول رائد فضاء يقوم بست رحلات.

وكان يونغ وهو طيار سابق في البحرية الأمريكية، أحد 12 رائد فضاء مشى على سطح القمر، والتاسع حسب ترتيبهم الزمني.

وانضم يونغ إلى وكالة (ناسا) في السنوات الأولى من انطلاق رحلات الفضاء المأهولة في عصر المكوكات الفضائية, واستمر في الطيران للفضاء حتى بلغ الـ53 عاما.

ويعد يونغ رائد الفضاء الوحيد الذي يقوم برحلة فضاء تابعة لبرامج مكوك جيمني وأبولو, وهي أولى رحلات (ناسا) التي حملت إنسانا إلى الفضاء, كما شغل يونغ منصب رئيس مكتب رواد الفضاء التابع لوكالة (ناسا) لمدة 13 عاما, وكان أيضا أحد كبار المسئولين التنفيذيين في مركز جونسون للفضاء في هيوستن.