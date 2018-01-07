مدير التربية لتيزي وزو : ندعو الاساتذة المضربين الى التعقل والحوار

يعود هذا الأحد التلاميذ في مختلف الاطوار الى مقاعد الدراسة لمزاولة دراستهم بعد خمسة عشرة يوما من العطلة ، غير ان بعض المؤسسات التربوية في تيزي وزو لا تزال تشهد موجة اضراب من طرف المعلمين وهو ما يرهن سيرورة الدراسة واستكمال البرامج التعليمية المسطرة.

وعشية العودة دعا مدير التربية لولاية تيزي وزو محمد لعلاوي الاساتذة المضربين الى الحوار والتعقل مستهجنا قرار الكنابست بمواصلة الاضراب.

وقال مدير التربية لولاية تيزي وزو في حديث لإذاعة الجزائر من تيزي وزو "ندرك ان هنالك ضمائر حية في اوساط الاساتذة لذلك نطالب بان لا يتخذوا التلاميذ كرهائن بل ليستمعوا الى هؤلاء ولدعاة الحوار والتفاوض " وأردف بالقول "نحن خلال العطلة باشرنا حوارا مفتوحا مع كل جمعيات اولياء التلاميذ وأبواب الحوار ستبقى مفتوحة للجميع لا سيما وان قرار المحكمة اكد ان الاضراب غير شرعي " .

المصدر: الاذاعة الجزائرية