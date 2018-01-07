ممثل وزارة الصحة للإذاعة: استحداث خلية متابعة للسهر على توفير الأدوية في الصيدليات

كشف المدير العام للصيدلية بوزاة الصحة السكان و إصلاح المستشفيات د حمو حافظ عن استحداث خلية متابعة في الـ10 من الشهر الجاري تعنى بالسهر على توفير الأدوية في الصيليات.

وقال ممثل وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن الوزارة ملزمة بتزويد المواطنين بالأدوية بشكل منتظم وعلى هذا الأساس سيتم استحداث هذه الخلية ضمن اجتماع لجنة التشاور التي تضم الى جانب وزارة الصحة كل الفاعلين و الشركاء في مجال الصيدلة يوم الاربعاء القادم وستضطلع هذه الخلية بمهمة توفير الأدوية في الصيدليات وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك.

نفقات الصيدلية المركزية للمستشفيات بلغت العام الفارط 88مليار دينار وستصل إلى 94مليار د في 2018

وأكد المدير العام للصيدلية بوزاة الصحة السكان و إصلاح المستشفيات د حمو حافظ أن نفقات الصيدلية المركزية للمستشفيات بلغت العام الفارط 88مليار دينار متوقعا وصولها إلى 94 مليار دينار في 2018.

واعتبر ممثل وزارة الصحة أن الأدوية غير معنية بسياسة ترشيد النفقات التي تنتهجها الحكومة وإنما تعتبرها أولوية بالنسبة للمواطن نافيا وجود نذرة في بعض أصناف أدوية السرطان قائلا " قد يكون نقصا مرده ارتفاع الطلب على الصيدليات العالمية الممونة لبعض الأصناف والتي تلجأ إلى ترشيد التوزيع ".

ونفى ضيف الثالثة شبهة التأخر أو التقاعس عن الصيدلية المركزية للمستشفيات في إرسال طلبيات الأدوية في الآجال المحددة مؤكدا قيامها بعملها على أكمل وجه من خلال إبرامها للعقود مع الأخد بعين الاعتبار احتياجات المستشفيات من الأدوية.

واستنادا للمتدخل فإن تحرير برامج إستيراد الأدوية سيكون في وقته المحدد مشيرا إلى فتح استقبال البرامج المحتملة لاستيراد الأدوية في الفاتح أوت وحتى الـ14 اكتوبر الفارط.

المصدر :موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة