اذاعة ميلة تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة بتخصيص فضاءات للتعريف بهذا الموروث

تشهد التحضيرات الخاصة بالاحتفال برأس السنة الامازيغية الذي يوافق 12 يناير من كل سنة على قدم وساق بمختلف ولايات الوطن ، لاسيما بعد ترسيم هذا التاريخ كيوم وطني من قبل رئيس الجمهورية.

نشاطات وفعاليات تطبع هذا اليوم والأيام التي تسبقه كلها تصب في التعريف بالهوية الامازيغية في ولاية ميلة عبر فضاءات الاذاعة والتي تعمل على تمكين المستمعين من التعرف على هذا الموروث الضارب في التاريخ.

وقد اعتبر الاعلامي والمهتم بالشأن الامازيغي هشام قراح في تصريح لإذاعة الجزائر من ميلة ان ترسيم الاحتفال برأس السنة الامازيغية سبيلا للحفاظ على هذا الموروث من كل المظاهر المغيبة له .

من جانبه اكد نور الدين بوعروج استاذ في التاريخ على ضرورة العمل على تعريف المجتمع الجزائري بالثقافة الامازيغية تحبيبها له لانه السلوك الواجب اتخاذه ازاء موروثنا الثقافي.

وتشهد اذاعة ميلة اليوم تظيم برامج خاصة بمناسبة الاحتفال يناير كما ستبرمج يوما مفتوحا بالمناسبة الاربعاء المقبل .

المصدر : الاذاعة الجزائرية