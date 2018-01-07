وفــاة المــمثـل السينمــائي مــحمــد قــليـز بـتيسمسيـلت

توفي الممثل السينمائي محمد قليز ، هذا الأحد بمدينة تيسمسيلت عن عمر ناهز 94 سنة اثر مرض عضال، حسبما علم لدى مسؤولي دار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" بعاصمة الولاية.

وقد شارك الممثل الراحل المعروف باسم "الشينوي والذي ولد سنة 1924 بمدينة تيسمسيلت في حوالي 40 فيلما سينمائيا خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات منها "السدادة" (1980) و"الخمسة" و"تذكرة ذهاب واياب" و"لامبريطا" لسليم بلقاضي و"افريقيا انهضي" للمخرج بن اعمر بختي، حسبما أوضحه المصدر ذاته.

وقد مثل المرحوم إلى جانب عدد من الفنانين البارزين أمثال حسن الحساني وعثمان عريوات وعيسى هقوق ويعقوب عمر ودحمان الحراشي.

يذكر أن دار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت نظمت سنة 2012 حفلا تكريميا على شرف الممثل محمد قليز وذلك عرفانا لمسيرته الفنية التي امتدت لقرابة 30 سنة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/ وأج