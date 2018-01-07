حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 53 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

توفي 9 أشخاص وأصيب 53 آخرون بجروح متفاوتة في العديد من حوادث مرور تم تسجيلها خلال ال24 ساعة الأخيرة عبر العديد من طرقات الوطن، حسب ما أفادت به الأحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البويرة بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح اثر اصطدام وقع بين سيارتين من وزن خفيف و شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 08 بالمكان المسمى الطبابخة ببلدية سور الغزلان.

وتدخلت ذات مصالح الحماية المدنية أيضا من أجل تقديم الاسعافات الأولية و إنقاد 14 شخصا مختنقا بغازأحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة بالسكنات , على مستوى الولايات التالية : عنابة (5 أشخاص) و النعامة (5 أشخاص)و كذا باتنة ( 4 أشخاص).

من جهة أخرى, سجلت ذات المصالح, خلال نفس الفترة, 2.299 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن على إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف مواطنين, حيث شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور, الحوادث المنزلية, الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

..وهلاك شخصين و إصابة ثلاثة آخرين بجروح في حادث سير ببوسعادة

وهلك شخصان و أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة في حادث سير وقع الأحد على الطريق الولائي رقم 4 ببوسعادة (المسيلة), حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح المصدر نفسه بأن هذا الحادث وقع بالمكان المسمى "المعاذر" و ذلك جراء اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين.

و قد تم نقل الجثتين إلى المصلحة المعنية بمستشفى مدينة بوسعادة فيما تم إجلاء الجرحى نحو مصلحة الاستعجالات بذات المؤسسة الاستشفائية, وفقا لذات المصدر.

و قد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج