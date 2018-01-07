نشرية خاصة : تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية ووسط-غرب على علو 1000 متر ابتداء من مساء الأحد

07/01/2018 - 17:10

أعلن الديوان  الوطني للأرصاد  الجوية في نشرية  جوية  خاصة عن ارتقاب تساقط ثلوج على مرتفعات غرب و وسط- غرب الوطن التي  يتجاوز علوها 1000 متر ابتداء من مساء اليوم الأحد

ويشمل تساقط الثلوج في بداية  الأمر ولايات النعامة و البيض و الاغواط  (من  الأحد على الساعة السادسة مساء الى الاثنين على الساعة السادسة صباحا ) ليمتد  الى ولايات  تيارت و تيسمسيلت و عين الدفلى و المدية و كذا الجلفة  (يوم  الاثنين من الساعة 00  الى الساعة 12). 

و أشارت النشرية الى أن سمك الثلوج سيبلغ محليا 10 الى 15 سم أو أكثر

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج

 

 

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