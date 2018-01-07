فرنسا/ تأشيرة: تغيير الشركة المانحة لمواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرات ابتداء من 9 أفريل

أقدمت سفارة فرنسا والقنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة على تغيير الشركة المانحة لمواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرات وذلك ابتداء من 9 أفريل المقبل، حسبما جاء هذا الأحد في بيان لسفارة فرنسا بالجزائر العاصمة.

وذكر البيان انه"ابتداء من اليوم الأحد 7 يناير، يتعين على الأشخاص التابعين لدائرة القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة الراغبين في الحصول على موعد لإيداع ملف طلب تأشيرة ما بعد تاريخ 9 أفريل 2018، تقديم طلبهم لدى "في أف أس غلوبال"(VFS Global) على الموقع الالكتروني (www.vfsglobal.com/France/Algeria)".

وأضاف ذات المصدر أن"المواعيد يجب أن تؤكد من خلال الدفع المسبق لتكاليف الخدمة في وكالة لبنك القرض الشعبي الجزائري ثم من خلال القيام في شهر يناير 2018 بفتح الدفع المسبق عبر الانترنيت باستعمال البطاقة البنكية، مضيفا أن الموقع الالكتروني لVFS Global يحتوي على كل تفاصيل إجراء الحصول على موعد".

و للحصول على معلومات إضافية تم وضع مصلحة استعلامات تحت تصرف طالبي المواعيد يمكن الاتصال بها على رقم الهاتف 08 55 98 41 213+ أو عن طريق البريد الالكتروني info.francealg@vfshelpline.com من يوم الأحد على الساعة 08.00 إلى يوم الخميس على الساعة 16.00.

ويجدر التذكير انه لن يكون هناك تغيير بالنسبة للمواعيد المحددة إلى غاية 29 مارس 2018، بحيث تودع طلبات التأشيرات بمركز"تي أل أس كونتاكت" (TSL Contact) ويتم الحصول على المواعيد حسب الإجراء الساري عبر الموقع الالكتروني (https://fr.tlscontact.com/dz/alg/index.php)".

وأضاف ذات المصدر أن القنصلية العامة تضع"يوميا على موقعها الالكتروني عدد هام من المواعيد لدى"تي أل أس كونتاكت".

وإذا كان طالب التأشيرة يرغب في إيداع طلبه قبل 29 مارس 2018، فهو إذن مدعو للتأكد من توفر موعد في التاريخ المرغوب على موقع الالكتروني ل"تي أل أس كونتاكت".

وأوضح أن المواعيد التي تؤخذ ابتداء من 9 أبريل 2018 فستتكفل بها"في أف أس غلوبال"بما أن القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة ستشرع عند هذا التاريخ فقط في العمل مع شركة "في أف أس غلوبال"خلفا لـ"تي أل أس كونتاكت".

المصدر:الإذاعة الجزائرية / واج