أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة عن ارتقاب تساقط ثلوج على مرتفعات غرب و وسط- غرب الوطن التي يتجاوز علوها 1000 متر ابتداء من مساء هذا الأحد.

ويشمل تساقط الثلوج في بداية الأمر ولايات النعامة والبيض والأغواط (من الأحد على الساعة السادسة مساء إلى الاثنين على الساعة السادسة صباحا) ليمتد إلى ولايات تيارت وتيسمسيلت وعين الدفلى والمدية وكذا الجلفة(يوم الاثنين من الساعة 00 إلى الساعة 12).

وأشارت النشرية إلى أن سمك الثلوج سيبلغ محليا 10 إلى 15 سم أو أكثر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية + واج