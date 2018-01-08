الجزائر تحيي اليوم العربي لمحو الامية في ظل تراجع معتبر في نسبتها إلى 10.11 %

تحيي الجزائر هذا الاثنين اليوم العربي لمحو الامية حيث تشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على هذا الاحتفال بولاية عين الدفلى ،في الوقت الذي تم فيه قطع اشواطا مهمة في تقليص نسبة الامية بفضل جهود الدولة والفاعلين في المجال.

وقد قطعت الجزائر اشواطا مهمة في إطار إستراتيجيتها لتقليص نسبتها في اوساط المجتمع بفضل جهود الدولة والفاعلين في المجال حيث تراجعت إلى 10.11 بالمائة .

وفي هذا الجانب أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية "اقرأ" عائشة باركي في تصريح للقناة الاذاعية الأولى أنه تم تسجيل تراجعا في نسبة الامية بالجزائر إلى 10.11 بالمائة وما يبعث على الفخر والاعتزاز أكثر تراجع نسبة أمية المرأة التي تمثل من هذه النسبة 9.16 بالمائة.

وأبرزت عائشة باركي في السياق ذاته طموح الجزائر إلى بلوغ اهداف التنمية المستدامة.

هذا وتبذل الجزائر جهودا جبارة بوضع كل الإمكانيات المتاحة للقضاء على الأمية في أوساط الشرائح التي لم يسعفها الحظ للدراسة، وفقا لإستراتيجية وطنية مسطرة لدحر هذه الآفة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية