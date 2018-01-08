البحرية الليبية تنقذ عبر عمليتين منفصلتين 297 مهاجراً وانتشال جثتين

قامت القوات البحرية الليبية في عمليتين منفصلتين بإنقاذ 297 مهاجراً غير شرعي مساء امس الأحد وانتشال جثتين للمهاجرين قبالة ساحل مدينة القره بوللي (60) كلم شرق طرابلس .

وقال العميد أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية الليبية في تصريح " إن دورية الزورق صبراتة قامت بإنقاذ 297 مهاجراً غير شرعي قبالة ساحل مدينة القره بوللي كانوا على متن قاربين مطاطيين على بعد عشرات الأميال شمال المدينة ".

وأضاف قاسم بأن " اثنين من الجثث (نساء) المهاجرين عثر عليهما داخل أحد القوارب المضبوطة إحداهما كانت حامل".

وأكد المتحدث باسم القوات البحرية بأن القاربين اللذان تم ضبط المهاجرين على متنهما يفوق عدد حمولتهما الحد الأقصى مرجحاً ان يكون هذا السبب أدى إلى سقوط المهاجرين في عرض البحر .

وتعد عملية الإنقاذ التي نفذتها البحرية الليبية الأولى منذ مطلع العام الجديد .

وتعتبر ليبيا من أكبر بلدان العبور على مستوى العالم حيث تنطلق قوارب المهاجرين التي غالبا ما تكون متهالكة وعلى متنها المئات من المهاجرين وهو عدد يفوق حمولة القوارب التي تكون صغيرة ومخصصة للصيد.