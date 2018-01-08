أويحيى يستقبل وزير الداخلية التونسي

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الداخلية التونسي لطفي براهم الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار لقاءات التشاور بين مسؤولي البلدين حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجرى الاستقبال بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم نورالدين بدوي.

وكان وزير الداخلية التونسي قد شرع أمس الأحد في زيارة عمل إلى الجزائر تحادث خلالها مع بدوي حول سبل الاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن البلدين.

وقال براهم في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع بدوي إن زيارته إلى الجزائر "تندرج في إطار سنة التواصل بين البلدين من أجل التباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن البلدين والشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي".

وبعد أن ذكر أن زيارته هذه هي الأولى له خارج تونس منذ توليه منصبه نقل الوزير لطفي براهم بالمناسبة تحيات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى.

كما زار وزير الداخلية التونسي بعد ذلك المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي (الجزائر غرب) حيث تلقى شروحا وافية حول مهام المعهد لاسيما منها بحث مطابقة الوثائق وفحص أدلة الإثبات والبصمات والوثائق والتحقيق في قضايا الحرائق والانفجارات والباليستيك.