الهادي ولد علي للإذاعة : برنامج ثقافي ورياضي متنوع للاحتفال بيناير عبر 48 ولاية

كشف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي هذا الاثنين عن تسطير برنامج ثقافي ورياضي ثري للاحتفال برأس السنة الامازيغية" يناير " بعد ترسيمه يوما وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد الهادي ولد علي خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الاحتفال بيناير هذه السنة يكتسي طابعا خاصا كونه يأتي بعد أيام فقط من قرار رئيس الجمهورية بترسيمه عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الاجر سعيا منه لاستكمل بناء صرح الهوية الجزائرية.

واستنادا لضيف الأولى فقد أعدت الوزارة برنامجا متنوعا بالتنسيق مع قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات التقليدية وبإشراك المجتمع المدني يتضمن تنظيم نشاطات رياضية وثقافية متنوعة عبر 48 ولاية و 10ولايات منتدبة ، إلى جانب تخصيص العاصمة لاحتضان حفل سيقام في المركب الأولمبي محمد بوضياف بمشاركة أكثر من 1500شاب من كل جهات الوطن بدءا من الـ 10 جانفي و تنظيم سوق "يناير" لعرض المنتوجات الحرفية والشعبية التقليدية والنشاطات الفنية التي تمثل تنوع الثقافة الجزائرية إلى جانب استغلال دور الشباب في كل الولايات وتكييف نشاطها مع الحدث الوطني.

فتح 500منصب شغل في 2018 لدعم التأطير البشري في المناطق النائية

من جهة أخرى لم ينف وزير الشباب و الرياضة وجود نقائص في التأطير البشري على مستوى المناطق النائية والحدودية للوطن بمختلف المنشآت والهياكل الشبانية معلنا في هذا الصدد عن تكفل دائرته الوزارية بهذا المشكل بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول لفتح 500 منصب شغل في 2018 تضاف إلى 600 منتوج تكويني تعززت به المنشات الرياضية والشبانية في 2017.

وشدد الوزير على أنه ورغم هذا النقص المسجل في التأطير إلا أن تعليمات صارمة تلقتها مختلف المديريات لفتح أبواب دور الشباب والملاعب الجوارية والمراكز العلمية أمام الشباب للتكفل بهم بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجمعيات لخلق حركية في النشاط الشباني والرياضي.

أجندة المواعيد الرياضية لـ2018 ثرية ومتنوعة

وذكر الهادي ولد علي أن الجزائر ستكون على موعد مع تظاهرات رياضية قارية و دولية هامة في 2018 على غرار مشاركة منتخب كرة اليد في كأس افريقيا للامم بالغابون في الـ 18جانفي الجاري واحتضان الجزائر للألعاب الافريقية للشباب في جويلية القادم وهي التظاهرة الرياضية المؤهلة للألعاب الأولمبية للأرجنتين في نفس السنة إلى جانب مشاركة المنتخبات الوطنية في ألعاب البحرالابيض المتوسط في إسبانيا جوان القادم و تنظيم الجزائر للبطولة الافريقية للسباحة و البطولة العالمية للاناث في المبارزة والبطولة الافريقية في تخصص البادمينتون وتنظيم دورة كبرى للدراجات الهوائية إضافة إلى عدد كبير آخر من المنافسات الرياضة ذات طابع قاري ودولي ستجرى تحسبا لتحضير المنتخبات الوطنية في كل التخصصات للبطولة العالمية والألعاب الأولمبية التي ستنظم في طوكيو.

وفي تقييمه وصف ضيف الأولى تظاهرة" الجزائر في أحضان صحرائها" بالناجحة التي ميزها الحضور القوي للعنصر النسوي وتجاوب الجمهور من الشباب الذي قدم من كل مناطق البلاد لاكتشاف صحرائنا الشاسعة كاشفا عن برنامج لتدعيم توأمة بين شباب الشمال والجنوب.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة