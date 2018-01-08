فافا زروقي للإذاعة : ترسيم يناير قرار تاريخي ..وسنرفع تقريرنا السنوي الى رئيس الجمهورية مع بداية الشهر المقبل

اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا سي لخضر بن زروقي قرار رئيس الجمهورية بترسيم راس السنة الامازيغية عيدا وطنيا قرارا تاريخيا ، وقالت لدى حلولها ضيفة على القناة الإذاعية الثانية "إن القرار جاء ليدعم المادة الرابعة من الدستور الجزائري الجديد الذي ادرج اللغة الامازيغية كاحد العناصر الاساسية للهوية الجزائرية".

وكشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ان هيأتها ستقوم برفع تقريرها السنوي الى رئيس الجمهورية مع بداية شهر فيفيري الداخل ،مشيرة الى ان رفع التقرير الى رئاسة الجمهورية سيتزامن مع ارساله لعدد من الهيئات الدولية كهيئة الامم المتحدة ويسلم للسفارات وكل الهيئات المعنية بمجال حقوق الانسان .

وعن المقترحات التي سيقدمها المجلس في التقرير السنوي قالت فافا سي لخضر بن زروقي ان اللجان الست المكونة للمجلس قامت بتحضير عدد من الاقتراحات التي لا تلامس الواقع مثل المادة 295 من قانون العقوبات الت تنص على أن القانون يعاقب كل من انتهك منزل مواطن "الا اننا لاحظنا ان كلمة مواطن لا تحوي جميع الاشخاص الموجودين على التراب الوطني كالافارقة والاوروبيين لذلك ستطلب اللجنة تغيير كلمة مواطن بفرد".

اقتراح للقيام بفحص الحمض النووي لإثبات النسب حتى بدون عقد زواج

وأشارت المتحدثة إلى أن الامهات غير المتزوجات بعقد لا يمكنهن طلب اثبات نسب اولادهن من خلال فحص الحمض النووي وهو ما نتج عنه عدد كبير من مجهولي النسب في الجزائر فقد سجل ثلاثة ألاف طفل في 2016 ولم يحظوا كلهم بصيغة الكفالة وهو ما دفعنا -تقول فافا - الى رفع "اقتراح للسماح بالقيام بفحص الحمض النووي لإثبات النسب حتى ولم يكن هناك عقد زواج" .

وعن قضايا المسجونين وحقوقهم ، وصفت فافا سي لخضر بن زروقي الشروع في استعمال السوار الالكتروني للمسجونين في الجزائر بالخطوة الكبيرة في مجال العدالة ، وقالت ان الجزائر تعد من الدول الافريقية السباقة الى هذا الاجراء "وإننا نحيي الجهود المبذولة في السنوات الاخيرة من اجل ترقية حقوق الموقوفين وهو ما وقفنا عليه في عدد من المؤسسات العقابية بعد البدء في تطبيق المادة 60 المتعلقة بالتوقيف للنظر لا سيما في احترام مدة التوقيف والحفاظ على حق اتصال الموقوف بعائلته ومحاميه وكذا شهادة الخبرة الطبية بعد الاحتجاز ان تطلب الامر".

المصدر : الاذاعة الجزائرية/ القناة الثانية