يوسفي: دفتر شروط قيد التحضير حول صناعة الهواتف النقالة

08/01/2018 - 17:38

يتم حاليا دراسة دفتر الشروط ينظم قطاع صناعة و  تركيب الهواتف النقالة بالجزائر, حسبما صرح به, هذا الاثنين, وزير الصناعة  والمناجم, يوسف يوسفي.

و سيحدد دفتر الشروط , القواعد التي ستسمح بتطوير هذا النشاط بالجزائر و كذا  حماية المستهلك, حسب شروحات السيد يوسفي خلال ندوة صحفية, نظمت عقب اختتام  تدشين عدد من المشاريع الصناعية في الجزائر العاصمة و ذلك في العديد من الشعب  الصناعية خصوصا تصنيع قطع غيار السيارات والهواتف النقالة  والمنتجات الغذائية  و الزراعية ومواد البناء.

و في مجال صناعة الهواتف النقالة, دشن الوزير وحدة تركيب الهواتف الذكية  "سامسونج" الواقعة في المنطقة الصناعية للرويبة.

و تم إنجاز هذا المشروع في إطار شراكة بين المصنع الكوري الجنوبي سامسونج  الكترونيكس من خلال فرعها الجزائري سامسونج الجزائر وشريكه الموزع "تايم كوم".

و تصل القدرة الانتاجية لهذه الوحدة الى 5ر1 مليون هاتف في عام 2018 و  5ر2  مليون وحدة في 2019.

 

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