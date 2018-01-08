ملتقى وطني حول المطالعة لدى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من الأربعاء بتيسمسيلت

سيشكل موضوع "آليات تفعيل المطالعة لدى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, الواقع والآفاق " محور ملتقى وطني سينظم الأربعاء المقبل بتيسمسيلت حسبما علم اليوم الاثنين لدى المنظمين.

وسيتناول الملتقى المنظم بمبادرة من المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "يحيى بوعزيز" لتيسمسيلت بالتنسيق مع مخبر بحث نظم المعلومات والأرشيف التحولات التكنولوجية والممارسات المهنية والمعايير الدولية لجامعة وهران 1 محاور تتمثل في "واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر" و"القراءة والمطالعة لذوي الاحتياجات الخاصة" و"المكتبات العمومية وتنمية المهارات القرائية" و"استخدام التكنولوجيا الحديثة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة", حسبما أوضحه مدير المكتبة بن عودة بورحلة.

وسيشارك في تأطير هذا اللقاء الذي يدوم يومين أساتذة وباحثين من جامعات وهران 1 ومستغانم وتيارت والجزائر 2 والمركز الجامعي لتيسمسيلت.

وسيتخلل هذا الملتقى نقاش موسع سيتم من خلاله تمكين المتدخلين من تقديم مجموعة من الاقتراحات التي تصب في مجال المساعي الرامية لترقية وتطوير المطالعة لدى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي الهدف من تنظيم هذا اللقاء لإيجاد الآليات الكفيلة بتطوير المهارات القرائية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفتح الآفاق أمامهم وتحسين دور هذه الشريحة في مجال ترقية كفاءتها عن طريق الكتاب والقراءة وفق ذات المسؤول.