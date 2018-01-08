مكافحة الجريمة : توقيف 110 مشتبه فيه بالعاصمة

أوقفت مصالح الشرطة في إطار مكافحة الجريمة 110 مشتبه فيه في عمليات متفرقة عبر أحياء العاصمة ، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأبرز ذات المصدر أن مصالح أمن ولاية الجزائر قامت بعدة مداهمات في أحياء من العاصمة أدت إلى توقيف 110 شخص متورط في جرائم مختلفة، كما تمكنت ذات المصالح من حجز 217 قرصا مهلوسا وكمية من الكيف المعالج بالإضافة إلى أسلحة البيضاء.

وفي نفس السياق تم توقيف شخصين مشتبه فيهما بترويج المخدرات مع حجز 300 قرص مهلوس بتيارت، بينما أوقفت مصالح الشرطة بالبويرة شخصا بالأخضرية بحوزته 270 قرصا مهلوسا.

المصدر : واج