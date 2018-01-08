تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 3 ر4 على سلم ريشتر بالبليدة

سجلت هزة أرضية ارتدادية بقوة 3ر4 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة الخامسة و 20 دقيقة نهار هذا الاثنين بوادي جر ولاية البليدة، حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وقد حدد مركز الهزة على مسافة 5 كلم جنوب-غرب وادي الجر(30 كلم جنوب غرب البليدة)، يوضح نفس المصدر.

وتعد هذه الهزة ارتدادا لزلزال بقوة 5 درجات على سلم ريشتر كان قد سُجّل مساء يوم الثلاثاء الماضي وخلف جريحين جراء حالة الهلع التي صاحبته.

كما سجل بولاية عين الدفلى سقوط سقف منزل من الطوب ببلدية بومدفع.

وقد سجل زلزال على الساعة التاسعة وتسعة وخمسين دقيقة على مسافة أربع كلم جنوب-غرب وادي جر، وشعر به سكان ولايات البليدة، عين الدفلى، تيبازة، المدية، الجزائر وبومرداس ومنذ ذلك الحين تعرف منطقة واد جر العديد من الهزات الارتدادية.

المصدر : واج