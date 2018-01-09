انطلاق محادثات رسمية بين الكوريتين بعد توقف دام أكثر من عامين

شرعت الكوريتان هذا الثلاثاء في محادثات رسمية هي الأولى بينهما منذ أكثر من عامين.

وقال متحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في تصريح للصحافة إن المحادثات التي تجري في بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح بين شطري شبه الجزيرة بدأت في الساعة العاشرة صباحا.

وتعتزم سيول اغتنام فرصة هذا اللقاء الاستثنائي مع الشمال لطرح مسألة استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953) فيما تسعى بيونغ يانغ تخصيص الجزء الاكبر من المحادثات لملف اعادة توحيد شبه الجزيرة.

وكانت الكوريتان اتفقتا الأسبوع الماضي على إجراء هذه المحادثات في قرية بانمونجوم الحدودية التي تم فيها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الكورية.

كما ستتمحور هذه المحادثات حول مشاركة بيونغ يانغ في الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستبدأ الشهر المقبل في بيونغشانغ بكوريا الجنوبية.