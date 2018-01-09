وزارة التجارة تتعهد بتوفير الحليب وتستحدث جهازا لمراقبة التلاعب بالبودرة

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي عن عزم الحكومة إقرار إجراءات جديدة لمتابعة عملية إنتاج الحليب المدعم مقرا بوجود تذبذب في التزويد بالحليب رغم وجود وفرة في الغبرة المخصصة للحليب المدعم، فيما تعهد الديوان الوطني للحليب بتوفير حليب الأكياس بسعره العادي الذي لا يتجاوز خمسة وعشرين دينارا.

وقال بن مرادي- في حوار للاذاعة الجزائرية - إن 90 بالمئة من الملبنات المنتجة للحليب المدعم هي ملبنات خاصة كاشفا في تصريح للاذاعة الجزائرية عن عزم وزارته بالتعاون مع وزارة الفلاحة استحداث جهاز جديد لمتابعة المواد الأولية التي توزع على الملبنات ومعرفة طرق، مؤكدا وفرة " البودرة" المخصصة للحليب المدعم مضيفا أن الحليب غير المدعم يعرف وفرة كبيرة في السوق الوطنية.

وفي هذا الصدد كشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الاسواق من هذه المادة المدعمة، مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب لـ 100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها يملكها خواص ، غير أن الواقع أثبت أن حليب الاكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات.

من جهته نفى المدير العام للديوان الوطني للحليب فتحي مسار وجود ندرة في الحليب المدعم، واصفا ما تداولته بعض الصحف بالاشاعات المغرضة، مؤكدا استلام كل الملبنات الكميات اللازمة من غبرة الحليب، مضيفا أنه يفند تفنيدا قاطعا كل هذه الاشاعات وأن كمية الانتاج تبقى نفسها من اكثر من عام بوتيرة 14450 طن، مطمئنا المواطنين بوفرة حليب الأكياس بسعر 25 دينارا على مدار سنة 2018.

المصدر:الإذاعة الجزائرية