بن غبريت للإذاعة :300 منصب عمل جديد لتدريس الامازيغية مع الدخول المدرسي القادم

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الثلاثاء عن فتح 300 منصب عمل جديد مع الدخول المدرسي القادم ستخصص لتوسيع تدريس الامازيغية.

وأكدت نورية بن غبريت لدى استضافتها في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول أحمد اويحيى أمس وافق على تخصيص هذه المناصب المالية الاضافية من أجل تعزيز تدريس الامازيغية في قطاع التربية الوطنية وسيكون ذلك عبر عمليتين متزامنتين سيتم إطلاقهما الأولى تتمثل في توسيع عدد الولايات إلى 10ولايات إضافية لتدريس اللغة الأمازيغية والثانية تتعلق بتقوية وتدعيم التعليم في الولايات الـ38 التي تدرس فيها.

وأوضحت بن غبريت أن عملا تحسيسيا سيوجه لمديري التربية ومدراء المؤسسات التربوية لتشجيعهم على فتح أقسام لتدريس اللغة الامازيغية.

ولأن المدرسه لها دور في ترسيخ الهوية الوطنية وعلى اعتبار أن الامازيغية جزء لا يتجزا من هذه الهوية فإن الكتاب الأمازيغي الذي تم طبعه يراعي التنوع اللغوي للأمازيغية وبتأسيس أكاديمية اللغة الامازيغية سيتم التعمق أكثر في إدماج ثراء هذه اللغة واستعمالاتها.

ولفتت وزيرة التربية الى تخصيص برنامج تكويني مدعم هذا الموسم لترقية التعليم في اللغات العربية ، الاجنبية والامازيغية حيث سيتم في الندوات الجهوية تحديد بدقة احتياجات الولايات من المناصب المالية لتدريس الأمازيغية قبل البدء في عملية التكوين التي تسبق التوظيف خلال جوان القادم.

ولدى تطرقها إلى مشكل ضعف مستوى التلاميذ ذكرت بن غبريت بالعمل التقييمي الذي قامت به الوزارة بمعية الفاعلين والذي أفضى الى حصر الصعوبات التي تواجه التلاميذ ،وقد تم خلال هذا الموسم وضع الوسائل البيداغوجية بين يدي المفتشين لحل هذه المشاكل سيما في اللغة العربية بالتركيز على الفهم المكتوب ومرافقة هذا الجهد بوضع حيز التطبيق مخطط وطني استراتيجي يدوم 3سنوات لتكوين 700موظف من القطاع.

ونبهت بن غبريت إلى أن ملف إصلاح البكالوريا الذي يعتمد على تقليص أيام الامتحان وادماج التقييم المتواصل سيفتح من جديد مع الشريك الاجتماعي قبل طرحه للنقاش العام القادم على أن يدخل حيز التطبيق في السنة الموالية.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة