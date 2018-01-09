حوادث المرور تودي بحياة 35 شخصا في ظرف أسبوع

لقي 35 شخصا حتفهم فيما أصيب 1089 آخرين بجروح في 922 حادث مرور أحصي في الفترة ما بين الـ 31 ديسمبر المنصرم و الـ 6 جانفي حسبما أفادت به هذا الثلاثاء الحصيلة الأسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية البويرة بوفاة أربعة أشخاص وجرح 22 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية، وذلك على إثـر21 حوادث مرور، يوضح ذات المصدر.

وعلى صعيد آخر، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 997 تدخل سمح بإخـــماد 629 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وعموما،أحصت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة ما لا يقل عن 18055 تدخلا --إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف المواطنين--شملت مختلف عدة مجالات منها حوادث المرور والحوادث المنزلية و الإجلاء الصحي وغيرها.