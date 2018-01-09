يناير:يوم الجمعة المقبل يوم عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري هذا الثلاثاء أنه بمناسبة الاحتفال بالسنة الامازيغية يناير فان يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 12 جانفي الجاري يعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون بالساعة أو اليوم.

وأوضح البيان الصادر عن المديرية أنه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية الذي ادرج في بيان مجلس الوزراء ليوم الـ27 ديسمبر 2017 ،فإن يوم الجمعة الـ 12 جانفي 2018 المصادف للاحتفال بيناير يعتبر عطلة مدفوعة الأجر ، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، و الهيئات و الدواوين العمومية و الخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الاساسي, بما في ذلك المستخدمون بالساعة أو اليوم".

و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يعملون بنظام التناوب لضمان استمرارية سير مصالحهم.

يأتي هذا الاجراء تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم الـ 27 ديسمبر 2017 بتكريس الاحتفال بالسنة الامازيغية يناير كعطلة مدفوعة الاجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 .