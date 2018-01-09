امكانية اللجوء الى المستخلفين والمتقاعدين لتعويض الأساتذة المضربين بتيزي وزو

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنها رخصت لمديري التربية امكانية اللجوء إلى المستخلفين والمتقاعدين لتعويض الأساتذة الذين يشنون إضرابا منذ عدة أسابيع في بعض الولايات استجابة لنداء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية (كناباست).

وأوضحت وزيرة التربية الوطنية على هامش اشرافها بنادي الثقافة عيسى مسعودي على تسجيل "ملحمة يناير" التي أدتها مجموعة من تلاميذ المدارس، أن "المطلوب هو ضمان استمرارية تمدرس التلاميذ بولايات تيزي وزو، البليدة وبجاية" التي يشملها هذا الإضراب، مؤكدة انه "تم الترخيص لمديري التربية امكانية اللجوء الى الأساتذة المستخلفين والمتقاعدين في القطاع من أجل ضمان استمرارية الدروس وتحضير تلاميذ الأقسام المعنية بامتحانات نهاية السنة".

وأكدت الوزيرة من جانب آخر ان ابواب الحوار "تبقى مفتوحة" مع نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ، مجددة حرص وزارتها على ضمان تمدرس التلاميذ، خاصة منهم المقبلون على امتحانات نهاية السنة.

وبالمناسبة، جددت بن غبريت نداءها الى الأساتذة المضربين من أجل "التعقل واستئناف الدروس وتغليب مصلحة التلميذ"، مشيرة الى لقاء سيجمعها مساء اليوم الثلاثاء بأعضاء الفدرالية الوطنية لجمعيات اولياء التلاميذ لطرح "انشغالاتهم حول اضراب الأساتذة بالولايات المذكورة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج