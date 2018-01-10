المواطن يدفع ضريبة اضراب شبه الطبي والاطباء المقيمين وزارة الصحة تجدد دعوتها للحـوار

جددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تأكيدها بان باب الحوار سيبقى مفتوحا امام جميع الشركاء لا سيما الاطباء المقيمين.

وقد اعلن مستشار وزير الصحة وإصلاح المستشفيات ومنسق لجنة الحوار والشركاء الاجتماعيين سليم بلقسام عن اتخاذ جملة من التدابير لصالح الاطباء المضربين سيتم الاعلان عنها في الايام اقليلة القادمة .

وتسجل بعض المؤسسات الاستشفائية نقصا كبيرا في الخدمات الصحية بسبب اضراب الاطباء المقيمين الى جانب اعوان السلك شبه الطبي الذين دخلوا في اضراب مفتوح منذ امس .

تزامن الاضرابين تسبب في شلل معظم الاقسام في المستشفيات ، وهي" الضريبة" التي يدفعها المرضى والمواطنون الذين عبروا عن استياءهم من الشلل التام في المستشفيات فالبرغم من ضمان الحد الادنى للخدمة إلا ان المواطنين وجدوا انفسهم تائهين بين اروقة المستشفيات وهو ما تشير اليه بعض الاصداء من احد مستشفيات العاصمة .

وقد شنت نقابة شبه الطبي اضرابا مفتوحا في مستشفى نفيسة حمود بارني سابقا، وهو الاضراب الذي يؤكد الامين العام للنقابة غاشي الوناس انه لا يمت بصلة بإضراب الاطباء المقيمون ، مشيرا الى ان محادثات نقابتهم مع ممثلي وزارة الصحة لم تسفر عن اي حلول ملموسة لانشغالات ومشاكل العاملين في السلك ، بالإضافة الى بروز ظاهرة الاعتداء على هؤلاء من طرف عدد من المسؤولين وهو ما دفع هؤلاء الى شن الاضراب ، مؤكدا ان الاضراب سيستمر ان لم تكن هنالك استجابة

المصدر : الاذاعة الجزائرية/ القناة الاولى