انـطـــلاق التسجيلات لقـــرعة حــج 2018 اليـوم الخمــيس

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الأربعاء، أن التسجيلات للراغبين في المشاركة في عملية القرعة لموسم حج 2018 ستنطلق هذا الخميس على الموقع الالكتروني للوزارة أو على مستوى بلديات الاقامة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية باللغتين العربية والأمازيغية أنه تقرر هذه السنة الرفع من شرط عدم الحج خلال السنوات السابقة إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات التي كانت مشترطة خلال السنوات الماضية ، لمنح فرصة أكبر للمترشحين للفوز بالقرعة.

وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن التسجيل الكترونيا عبر الموقع “interieur.gov.dz“، على مدار الساعة، وخلال طيلة أيام الأسبوع أو التسجيل مباشرة في بلدية الاقامة خلل أيام وساعات العمل الأسبوعية.

وتشترط وزارة الداخلية على الراغبين في أداء فريضة الحج ملء استمارة على الموقع الالكتروني أو على مسنوى البلدية ، إضافة إلى بلوغ سن 19 كاملة يوم التسجيل،وإقامة المرأة ومحرمها الشرعي في نفس تراب البلدية وغجبارية المحرم للمرأة اقل من 45 سنة.

كما حددت وزارة الداخلية آخر أجل للتسجيل يوم 31 جانفي الجاري، أما القرعة فتكون يوم 10 فيفري المقبل.

المصدر : الاذاعة الجزائرية