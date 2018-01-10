تنصيب لجنة خاصة لتوفير الأدوية في الصيدليات و موقع جديد للابلاغ عن نقصها

كشف مستشار وزير الصحة سليم بلقسام هذا الأربعاء عن تنصيب لجنة تسهر على توفير الأدوية في الصيدليات كما أعلن عن إطلاق موقع إلكتروني جديد لإبلاغ المواطنين بالنقص المسجل في الأدوية أو الإختلالات التي يشهدها سوق الدواء بالجزائر.

و قال المستشار الخاص لوزير الصحة سليم بلقسام للقناة الإذاعية الأولى إن "هاته اللجنة الموجودة على مستوى الوزارة ستسهر على توفير مختلف الأدوية بشكل دائم على مستوى السوق في الجزائر".

كما كشف المستشار عن فتح موقع إلكتروني جديد يتضمن كل الإنذارات فيما يخص الأدوية مثل ما هو معمول به في الخارج و أفاد أنه و"في حال وجود تذبذبات و إختلالات فنعلم الشعب لكي تكون الأمور بسيطة و مقننة و تدخل في التسيير العادي بعيدا عن التهويل".

المصدر:الإذاعة الجزائرية