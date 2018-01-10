الحكومة توافق على تعديل لإدراج رأس السنة الأمازيغية في قائمة الأعياد الرسمية

وافقت الحكومة على إدراج تعديل في القانون المحدد لقائمة الأعياد الرسمية التي ستشمل من الآن فصاعدا رأس السنة الأمازيغية الموافق لـ 12 يناير, حسبما أفاد به هذا الأربعاء بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح ذات البيان أنه "خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 10 يناير وافقت الحكومة إدراج تعديل في القانون المحدد لقائمة الأعياد الرسمية التي ستشمل رأس السنة الأمازيغية الموافق لـ 12 يناير. و سيواصل هذا التعديل مساره ضمن مجلس الوزراء ليصل قريبا إلى البرلمان".

و أضاف نفس المصدر أنه "طبقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فإن قرار ترسيم 12 يناير 2018 رأس السنة الامازيغية عطلة مدفوعة الأجر تم اتخاذه بصفة استثنائية من طرف مجلس الوزراء في انتظار تأطيره قانونيا".

و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017 خلال اجتماع مجلس الوزراء قراره بتكريس يناير عطلة مدفوعة الأجر ابتداء من 12 يناير 2018.