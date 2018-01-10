الدور الـ 16 لكأس الجزائر:3 مواجهات بين أندية الرابطة الأولى وحامل الكأس في مهمة سهلة

يعرف الدور الـ 16 من كأس الجزائر لكرة القدم الذي تنطلق منافساته هذا الخميس بمباراة شباب الدار البيضاء-وفاق البسباس, إجراء ثلاث مقابلات في القمة تجمع أندية الرابطة الأولى فيما بينها, في الوقت الذي سيكون فيه حامل اللقب شباب بلوزداد في مهمة سهلة نسبيا باستقباله لنجوم حي الوسط إيليزي.

وستحظى مباريات اتحاد الجزائر-شباب قسنطينة, شبيبة الساورة-وفاق سطيف و اتحاد بسكرة-اتحاد الحراش باهتمام خاص كونها تجمع كلها أندية الرابطة الأولى, حيث ستعرف إقصاء ثلاثة منها من هذا الدور.

ورغم أن الفرق المضيفة (اتحاد الجزائر, اتحاد بسكرة و شبيبة الساورة) ستستفيد من عاملي الميدان و الجمهور, إلا أن التأهل يبقى غير مضمون طالما و أن منافسيها سيرفعون التحدي للعودة إلى الديار بتأشيرة التأهل للدور ثمن النهائي في مباريات ستتميز بالتشويق و الإثارة.

أما حامل الكأس, شباب بلوزداد الذي تأهل في الدور السابق على حساب أمل غريس (3-0), فمن المتوقع أن لا يجد أي صعوبة في تخطي عقبة منافسه نجوم حي الوسط إيليزي المنتمي للقسم الجهوي الأول (رابطة ورقلة) و الذي يكفيه فخرا أنه بلغ مثل هذا الدور المتقدم من المنافسة.

في المقابل, تنتظر منشط نهائي نسخة 2017, وفاق سطيف مأمورية معقدة للغاية, حيث سيتنقل إلى بشار لمواجهة شبيبة الساورة التي لم تنهزم بعقر دارها منذ ثلاث سنوات و بالضبط منذ يناير 2015.

من جهتها تتحول مولودية الجزائر صاحبة 8 كؤوس شأنها في ذلك شأن وفاق سطيف و اتحاد الجزائر, إلى بوسعادة في رحلة محفوفة بالمخاطر, كون الأمل المحلي المنتمي للرابطة الثانية, صعب المنال أمام أنصاره, رغم انسحاب مدربه نور الدين بونعاس الذي رمى المنشفة عقب الهزيمة المسجلة يوم الجمعة الماضي أمام شبيبة سكيكدة (1-0), لحساب الجولة الـ 16 للمنافسة.

بالإضافة إلى مباراة بوسعادة, يعرف هذا الدور لقاءين آخرين بين أندية الرابطة الأولى و نظيراتها للثانية موبيليس و يتعلق الأمر باتحاد البليدة-جمعية وهران و دفاع تاجنانت-مولودية سعيدة.

و سيستضيف الرائد الحالي للرابطة الثانية, جمعية عين مليلة بملعب الخروب فريق اتحاد الأخضرية المنتمي للبطولة الوطنية للهواة.

أما اللقاءات الأخرى المتبقية فستجمع بين أندية من مختلف الأقسام, حيث يبقى عامل المفاجأة واردا بقوة.