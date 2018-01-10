منتجات معلقة عند الاستيراد: صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية

صدر المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد في الجريدة الرسمية رقم 01، ووفقا لهذا النص التشريعي المؤرخ في 7 يناير 2018 فإنه "يعلق مؤقتا استيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات".

ويبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من البضائع.

ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الجافةي الأجبان (منتجات نهائية) الفواكه الطازجة (باستثناء الموز)ي الخضر الطازجة (باستثناء الثوم)ي اللحوم (باستثناء لحوم الابقار)ي التونةي مشتقات الذرةي تحضيرات اللحومي العلكةي الحلويات و الشوكولاتة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوبي ومصبرات الحضري والطماطم المحضرة أو المصبرةي المربى والهلامي والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية والمواد المعدنيةي الاسمنتي مواد التنظيفي المواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة منتجات النظافة الرخام والغرانيتي ورق التنظيف السجادات الخزف المصنع الزجاجي الحصادات مواد الحنفيات الأسلاك والكوابل الأثاث الثريا التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة.

يذكر أنهي زيادة على تعليق استيراد 851 منتجاي فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات الاستيراد.

ويتعلق الأمر بتدابير جديدة وردت في قانون المالية 2018 تقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وهي سمك السلمون الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى التوابل الحلويات التحضيرات على أساس المستخلصات ( سوائل وغيرها) أجهزة المودم وأجهزة الاستقبال الرقمي الأجهزة المنبهة للحرائق أجهزة كهربائية منبّهة أجهزة الكمبيوتر (تم تحديد اسم المنتجات وبندها الجمركي في المادة 32 من قانون المالية 2018.

يضاف إلى ذلك رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل 32 فئة من المنتجات النهائية وهي : بذور عباد الشمسي معدّات من المواد البلاستيكية أفران الطبخ أجهزة تنقية المياه أجهزة تنقية المشروبات أجهزة تنقية الزيوت المعدنية أجزاء من مصفاة الهواء أجهزة الرفع الجسور المتحرّكة جسور ذات أعمدة متحركة لواحق الإعلام الآلي أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحات الالكترونية الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر وحدات الذاكرة قارئ بطاقات الذاكرة مواد الأنابيب أجزاء أجهزة المودم وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها بطاقات فك التشفير بطاقات الموصّلات الكوابل الكهربائية حاويات القمامة هياكل الجرارات والشاحنات عربات التبريد تحضيرات من الفول السوداني المربى مواد الحنفيات المحوّلات الكهربائية المكمّلات الغذائية الصودا و المياه المعدنية البطاريات الهواتف الخلوية والمشروبات (تم تحديد أسماء المنتجات وبندها الجمركي في المادة 115 من قانون المالية 2018).